テスコム、調理の下ごしらえが時短！「つぶす・まぜる・泡立てる」で1台3役のハンドブレンダー

テスコム電機は9月中旬に、1台で「つぶす・まぜる・泡立てる」の3役をこなし、力いらずで時短調理を可能にする「ハンドブレンダー TBL05A」を発売する。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は3280円。「ハンドブレンダー TBL05A」は、ブレンダーとビーターによって「つぶす・まぜる・泡立てる」の1台3役を実現し、調理の下ごしらえが楽になる。軽量なので長時間の使用でも手が疲れにくく、使いたいときに気軽に取り出して使用可能で、使い終わった後はコンパクトに収納できる。また、金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるので、スープを手軽に作れるほか、においや色移りがしないので清潔に使える。あわせて、バルーンビーターのホイッパー機能によってクオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てられる。さらに、調理の場面に応じて速度を2段階でコントロール可能となっており、液体が飛び散りやすい最初の段階ではノーマルモードでやさしくスタートし、素早くしっかりとつぶしたい場合はターボモードでパワフルに仕上げられる。コード長は1.7mで、コンセントの位置を気にすることなくキッチンの好きな場所で使用でき、コードが長いので無理に引っ張ったり絡まったりする心配が少なく、調理スペースを選ばない。なお、製品には使いやすい700mLのブレンドカップ（フタ付き）と、簡単に取り付けられるビーター、ビーターアタッチメントが付属する。