寝返りしづらい悩みを解決！ タンスのゲンから超硬質「スーパーハード ポケットコイルマットレス」が登場

「スーパーハード ポケットコイルマットレス」

の使用イメージ

体格の大きい人も沈まない

線径2.3mmの極太コイルを

25cmの極厚仕様でパッケージングすることで、

身体の凹凸に合わせて「点」で支える

上層部での複数のクッション層の配置イメージ

一体型タイプ

三つ折りタイプ

タンスのゲンは3月13日に、身体をしっかりと支える線径2.3mmの極太ポケットコイルを採用した、「スーパーハード ポケットコイルマットレス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。ラインアップは、一体型タイプと三つ折りタイプの2種類を用意している。どちらのタイプも、カラーはブラック、ホワイトの2色。「スーパーハード ポケットコイルマットレス」は、ポケットコイルならではの「独立した点でのサポート」を活かしつつ、非常に高い支持力を備えた「スーパーハード」な寝心地を追求したマットレス。2.3mmという規格外の線径を有する極太コイルを、25cmの極厚仕様でパッケージングすることによって、どんな体格の人でも朝まで理想的な寝姿勢を保てる、「重厚な安定感」を実現した。線径を2.3mmまで太くすることで、コイル1本あたりの耐荷重性と反発力を劇的に向上させており、体圧が集中しやすい腰回りも深く沈み込むことなく、背骨のS字カーブを正しくキープしてくれる。重い体重がかかってもバネが負けないため、理想的な「立ち姿勢に近い寝姿勢」をガッチリと支え続けられる。あわせて、高い支持性を持ちつつコイルが1つひとつ独立しているので、身体の凹凸に合わせて「点」でフィットする。ボンネルコイルのような面での硬さとは異なり、緻密な体圧分散を可能にして身体への局所的な負担を軽減している。肌に触れる上層部には、複数のクッション層を配置することによって、快適な睡眠をサポートする機能を凝縮した。さらに、コイル自体の高さを22cmと長めに設計することで、大きなストロークで身体の荷重をしっかりと受け止められ、底付き感を感じさせない贅沢なボリューム感を実現している。また、内部のウレタンフォームには、優れた消臭効果を備え寝汗などによる気になるニオイを吸着・抑制する、竹炭成分を配合する。そのほか、一体型タイプでは3cm、三つ折りタイプでは1.5cmの竹炭ウレタンを採用し、クッション性と衛生面を両立させた。なお、ポケットコイルは独立した袋に入っているため、構造的に湿気がこもりやすい。そこで「スーパーハード ポケットコイルマットレス」では、側面全体に通気性のよいメッシュ生地を採用することによって、マットレス内部の空気を効率よく循環させて、カビやダニの発生を抑えるとともに、年中さらっとした快適な睡眠環境を保てるようになっている。一体型タイプは、境目のないフラットな面で全身を均一に支えることで、最高の寝心地を追求した。セミシングルからクイーンまでの5サイズ展開のため、1人暮らしからファミリーまで、さまざまな世帯に対応する。価格は、セミシングルが1万1999円、シングルが1万3333円、セミダブルが1万8999円、ダブルが2万1999円、クイーンが2万5999円。三つ折りタイプは、厚さ25cmのボリュームながら折りたたんで収納・移動でき、立てかけて陰干しする際も自立するので、湿気対策もしやすい。価格は、シングルが1万3999円、セミダブルが1万9999円、ダブルが2万2999円。