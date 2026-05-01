初心者もファミリー層も楽しめる音の祭典が都内で開催！「OTOTEN2026」事前登録受付中

OTOTEN2026 キービジュアル（popman3580さん描き下ろし）

オーディオファンだけじゃない 幅広く来場できるイベントとして展開

若年層を中心に層が広がっているOTOTEN

小川理子氏（左）・公式アンバサダーの安野希世乃さん

公式アンバサダーに就任した

声優・歌手の安野希世乃さんとVTuber AZKiさん

発表会では小川理子氏と安野希世乃さんによる

トークショーも開かれた

プレミアムデーにはゲストが登場 一般公開日でもトークイベントなど楽しめる

情家みえさん（左）、ピエール中野さん

日本オーディオ協会は、6月19～21日に東京国際フォーラム（東京・千代田区）で開催する「OTOTEN2026」について、来場事前登録を受付中だ。メディア向けの事前発表会では、公式アンバサダーを務める声優・歌手の安野希世乃さんも登場した。「OTOTEN」は、オーディオやホームシアター、イヤホン、ヘッドホンやカーオーディオなど、出店各社が提案する機器を通じて多彩な音コンテンツを体感できる「音の祭典」だ。昨年開催の「OTOTEN2025」の来場者数は前年比140％の8650人を記録。全来場者の40％以上が40歳未満となり、従来のファン層に加えて若年層を中心に人気を集めているという。同協会の会長を務める小川理子氏は「VTuberなどの新しいカルチャーを取り入れたことで10～20代の来場者が増加し、好きな音楽を聴く感動を楽しんでいただけるようになったと思います。オーディオ製品は、単なる装置ではありません。音を感じ、伝え届ける。私たちは、人にしか享受できない感動・体験をお届けしたいと考えています。従来のオーディオファンから初心者、若年層、ファミリー層まで幅広い来場者に向けたイベントとして展開していきたい」と語った。また、公式アンバサダーに就任した安野希世乃さんも事前発表会に登場。「声優として、使っているオーディオ機器との向き合い方を、さらにアーティストとして、表現音をかけあわせたときの工夫をお話できれば。そして、展示の魅力を有識者の方々から引き出し、参加者の皆さんにお伝えしていきたい」と意気込んだ。「OTOTEN2026」は、東京国際フォーラム ガラス棟 B1F～7F、D棟 1F、4F～5Fでの開催。6月19日が、一般公開に先がけて参加人数を限定して開催する特別公開日「プレミアムデー」という位置づけだ。入場料は1100円で、13～19時の開場。20日と21日は入場料無料の一般公開日に設定されており、開場時間は20日が10～19時、21日が10～17時。全日程ともに事前登録制となっている。プレミアムデーでは、ジャズシンガーの情家みえさんによるライブ演奏とトーク、「凛として時雨」のドラマーとして活躍するピエール中野さんによるドラムス演奏を交えたトークの二つのイベントを楽しめる。20～21日には、公式アンバサダーを務めるVTuber AZKiさん、安野希世乃さんの楽曲を本格的なオーディオ機器で楽しめる特設ブースを設ける。21日には、安野さんによるトークイベントも行われる。