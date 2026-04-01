部屋全体を「音」で満たす デノンの立体音響ワイヤレススピーカー 選べる3モデル

DENON HOMEシリーズの新モデル

Dolby Atmosに加え独自の立体音響技術を搭載 セットアップは簡単

デュアルサブウーファー搭載 フラッグシップの

「DENON HOME 600」

ミドルモデルの「DENON HOME 400」

手軽に空間オーディオを楽しめるエントリーモデル

「DENON HOME 200」

デノンは4月7日から、ワイヤレススピーカー「DENON HOMEシリーズ」の最新3モデルについて、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」でプロジェクト支援の募集を開始する。新たなDENON HOMEシリーズは「音に満たされる、これまでにない没入体験」がテーマ。「DENON HOME 200」「DENON HOME 400」「DENON HOME 600」の3製品で支援を募集する。いずれも、Dolby Atmosや独自の立体音響技術により、空間を音で満たし、部屋のどこにいても、臨場感ある音楽を楽しむことができる。左右だけでなく「高さ」方向にも広がるサウンドステージが特徴で、通常のステレオコンテンツもデノン独自の立体音響技術で空間オーディオへと拡張できる。音の広がりは、専用アプリ「HEOS」で調整も可能だ。また、セットアップも箱を開けてから音楽再生まで数分程度。初心者でも気軽に立体音響を楽しめる仕様となっている。専用設計の高性能ドライバーと高剛性な筐体により高音質を実現し、ハイレゾ音源にも対応。デノン・サウンドマスターによる匠のチューニングで、温かみのある表現も強みとなっている。幅広い音楽ストリーミングサービス、入力ソースに対応するほか、デノンのコネクテッド・エコシステムでスピーカー、AVアンプ、サウンドバーなどを自由に組み合わせ、ライフスタイルに合わせた拡張も可能だ。