マグネット着脱でフォルムチェンジ！ 作業に応じて使い分けられるマウス サンワサプライから

フォルムチェンジするワイヤレスマウス

すっぽり収まるコンパクトフォルム パームレストを付ければ握りやすく

400-MAWB235

マグネット着脱でフォルムチェンジ

コンパクトな手のひらサイズ

持ち運びにも便利

静音スイッチで場所を気にせず使える

4ボタン設計を採用

サンワサプライは3月24日、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は3980円。新製品は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる構造が特徴のマウス。パームレストを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」に、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わり。長期間のデスクワークから、出先での作業まで、幅広く対応できる。重さは約40gで、パームレスト装着時は70gだ。コンパクトサイズ時は、カバンやポーチのちょっとした隙間にもすっぽり収まる、携帯性に優れた薄型フォルムに。サイズは約W6×D5.7×H2.1cm。クリックボタンは静音スイッチになっており、カフェや図書館でも気にせず使える。なお、パームレストを装着するとサイズは約W6.8×D11.5×H3.2cmとなる。接続方式はBluetoothと2.4GHzワイヤレスに対応。充電時間は約2時間で、使用可能日数は満充電で約2カ月となっている。また、本体には、基本操作に加えてすべてのデスクトップを最小化する「デスクトップボタン」を搭載。カーソルスピードの変更も本体だけで実行できる。