現実世界にミッキーたちのフィギュアを呼び出せる、ディズニーのお散歩アプリにARカメラ機能

「Disney STEP」にARカメラ撮影機能が追加

現実とディズニーが融合、「ARカメラ」で特別な1枚を撮影

『リトル・マーメイド』イベント開催

『リトル・マーメイド』をモチーフにした新トレジャーも

お気に入りのウェアを着て宝探しに出発！

ドリコムは、ディズニーの世界を歩いて楽しむ位置情報アプリ「Disney STEP（ディズニー ステップ）」に現実の風景とキャラクターを融合させる新機能「ARカメラ撮影機能」を追加した。スマートフォン（スマホ）をかざすだけで、ミッキーたちがその場にいるかのように登場する。ARカメラ撮影機能は、スマホのカメラを通じて、現実の街並みや公園、自宅周辺などにミッキーやフレンズのフィギュアを表示できる機能。位置情報ゲームならではの歩く楽しさに加え、どこでもディズニーの世界観を演出できる。日常のワンシーンが、一瞬で魔法のような写真に変わる。ARカメラ機能の追加とあわせて、ディズニー映画『リトル・マーメイド』をテーマにした期間限定イベントもスタート。イベント期間中、現実の地図と連動したマップ上にプリンセス「アリエル」が登場する。実際に街を歩いて出会うことで、一緒に記念撮影が楽しめる。開催期間は5月18日10時59分まで。イベント期間中は、リトル・マーメイドをモチーフにした新トレジャーも登場。「リトル・マーメイドのカトラリー」や「ラグーンの素敵なタイル」など、コレクション性の高いアイテムが宝探しに新たな彩りを加える。さらに、「アリエルのピンクドレス」「アースラのバイオレットドレス」など、作品の世界観を反映した限定ウェアがピックアップガチャに登場。アバターを着せ替えてイベントが楽しめる。Disney STEPは、現実世界を歩きながら宝探しやキャラクターとの出会いを楽しめる、ディズニーファン向けの位置情報ゲームアプリ。ミッキーたちとの記念撮影、トレジャーのコレクション、アバターのカスタマイズなど、日常の外出がちょっと楽しくなる仕掛けが詰まっている。いつもの散歩道や通勤・通学の帰り道が、ディズニーの世界とつながる。ARカメラ機能の追加によって、Disney STEPは歩く楽しさから記録したくなる体験へと進化した。