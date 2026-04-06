クレジットカードの種類をブランド・発行会社・ランクに分けて徹底解説 特徴や仕組みを総まとめ

クレジットカードとは

クレジットカードの仕組み

クレジットカードのお金の流れ 関係者 役割 ユーザー カードで商品やサービスの代金を支払う 加盟店 カード決済を受け付ける店舗 発行会社 利用代金を立て替え、後日ユーザーへ請求する ブランド 決済ネットワークを提供する（VISAなど）

デビットカード・プリペイドカードとの違い

各カードの違い 種類 支払いタイミング 審査 特徴 クレジットカード 後払い あり カード会社が立て替え、後日まとめて支払い デビットカード 即時払い なし 利用と同時に銀行口座から引き落とし プリペイドカード 前払い なし 事前にチャージした金額の範囲で利用

ブランド

VISA

Mastercard

JCB

American Express

ダイナースクラブ

銀聯（UnionPay）

発行会社

主な発行会社の種類と特徴 発行会社の種類 特徴 代表例 銀行系 信頼性が高く、バランスのよいサービス 三井住友カード、三菱UFJカード 信販系 ポイント還元やキャンペーンが充実 JCBカード、オリコカード 流通系 スーパーや通販での優待が豊富 楽天カード、イオンカード 交通系 定期券や交通利用と相性がよい ビューカード 航空系 マイルを貯めて航空券を購入できる ANAカード、JALカード

ランク

クレジットカードの主なランクと特徴 ランク 特徴 向いている人 一般カード 年会費無料が多く、基本的な機能が中心 初めてカードを作る人 ゴールド 空港ラウンジや保険などが充実 出張や旅行が多い人 プラチナ コンシェルジュなど特典が豊富 サービス重視の人 ブラック 招待制が多く、最上位のステータス 利用額が多い人

まとめ

クレジットカードを作ろうと調べていると、「VISA」「JCB」「ゴールドカード」など、さまざまな種類があり、「何がどう違うのかよくわからない」と感じたことはありませんか。クレジットカードには、ブランド・発行会社・ランクなどの複数の分類によって特徴や使い勝手が異なります。これらの違いを理解しておくことで、自分の利用目的やライフスタイルに合ったカードを選びやすくなるでしょう。この記事では、クレジットカードの基本的な仕組みを紹介したうえで、「ブランド」「発行会社」「ランク」という3つの観点から、それぞれの特徴や違いをわかりやすく解説します。これからカードを作成する方は、ぜひ参考にしてください。クレジットカードとは、買い物やサービスの利用代金をカード会社が一時的に立て替え、後日まとめて支払う「後払い方式」の決済手段です。現金をその場で用意する必要がなく、カード1枚で支払いが完了するため、日常の買い物からオンライン決済まで幅広く利用されています。クレジットカードの仕組みは「信用（クレジット）」をもとに成り立っています。そのため、申込み時には返済能力などを確認する審査が行われ、審査に通過することで初めてカードの利用が可能です。また、クレジットカードは主に以下の3つの要素によって分類されます。：VISAやJCBなど、世界中で利用できる決済ネットワーク：実際にカードを発行し、サービスを提供する会社：一般・ゴールド・プラチナなど、サービスのグレードこれらの違いによって、使える店舗の多さや特典内容、年会費などが異なるため、自分の利用目的に合った種類を選ぶことが重要です。クレジットカードは、「ユーザー」「加盟店」「発行会社」「ブランド」の4者が関わることで成り立つ決済サービスです。カードを使って支払いをすると、発行会社が利用者の代わりに代金を加盟店へ支払い、後日その金額を利用者へ請求する仕組みになっています。お金の流れを簡単にまとめると、以下のとおりです。例えば、カードで1万円の商品を購入した場合、発行会社が先に1万円を店舗へ支払い、利用者は後日その金額を銀行口座から引き落としで支払います。このように、クレジットカードは「後払い」である点が特徴です。なお、クレジットカードと似たカードとして、デビットカードやプリペイドカードがありますが、これらは支払いのタイミングに違いがあります。詳しくは、以下で見ていきましょう。クレジットカードとよく似た決済手段として、「デビットカード」や「プリペイドカード」があります。いずれも現金を使わずに支払いができる点は共通していますが、大きな違いは支払いのタイミングです。それぞれの特徴をまとめると、以下のとおりです。クレジットカードは当月の利用分を翌月末などにまとめて支払う方式ですが、デビットカードは、カードを使った瞬間に紐づいている銀行口座から利用額が引き落とされます。また、プリペイドカードはあらかじめ入金した分しか使えません。デビットカードもプリペイドカードも、VISAやJCBといったブランドが付いているため、見た目はクレジットカードと似ていますが、決済の仕組みが異なる点に注意しましょう。自分の利用スタイルに応じて、適した決済手段を選ぶことが大切です。クレジットカードの「ブランド」とは、世界中で利用できる決済ネットワークを提供する会社のことです。ブランドによって使える国や店舗の数、付帯サービスの内容が異なるため、カードを選ぶうえで重要なポイントになります。代表的な国際ブランドは、以下の6つです。ここからは、それぞれのブランドの特徴について詳しく解説します。VISAは、世界でトップクラスで広く利用されている国際ブランドのひとつです。アメリカのVisa Inc.が運営しており、世界200以上の国と地域で利用可能とされています。加盟店の数が多いため、国内はもちろん、海外旅行や海外通販でも使いやすい点が特徴です。また、日本国内では三井住友カードや楽天カードなど、多くのクレジットカードでVISAブランドを選択できます。そのため、カードの種類が豊富で、自分の利用目的に合った1枚を選びやすいのもメリットです。このように、VISAは利用できる場所の多さと利便性の高さから、初めてクレジットカードを作る方にもおすすめといえます。Mastercardは、VISAと並んで世界的に広く利用されている国際ブランドです。世界200以上の国と地域で使えるとされており、国内外を問わず多くの店舗で利用できます。特徴としては、海外での利用に強いことに加え、特定の店舗で優先的に採用されている点が挙げられます。例えば、日本のコストコではMastercardブランドのクレジットカードのみが利用可能です。また、日本国内では三井住友カードや楽天カードなど、多くの発行会社がMastercardを採用しています。VISAと同様に利便性が高いため、初めてクレジットカードを作る場合にも選択肢のひとつとなるブランドです。JCBは、株式会社ジェーシービーが発行する日本発の国際ブランドです。国内での加盟店が多く、日本国内では非常に使いやすいブランドのひとつといえます。特に、東京ディズニーリゾートの優待やキャンペーンなど、日本向けの特典が充実している点が特徴です。また、ハワイや台湾など、日本人旅行者が多い地域では加盟店の拡大が進んでおり、海外でも利用できる場所が増えています。一方で、VISAやMastercardと比べると、地域によっては利用できない店舗もあります。そのため、日本国内での利用が中心の方や、日本向け特典を重視したい方に適したブランドといえるでしょう。American Expressは、アメリカに本社を置く国際ブランドで、「アメックス」の略称でも知られています。一般的なブランドとは異なり、カードの発行とブランドの運営を自社で行っている点が特徴です。American Expressのカードは、旅行関連のサービスが充実しているのが魅力です。例えば、空港ラウンジの利用特典や旅行保険などが付帯するカードも多く、出張や旅行の機会が多い方に選ばれています。一方で、VISAやMastercardと比べると、利用できる店舗が限られる場合もあります。そのため、サービス内容と利用シーンの両方を踏まえて検討することが大切です。ダイナースクラブは、1950年にアメリカで誕生した歴史ある国際ブランドです。ステータス性の高いブランドとして知られており、他のクレジットカードと比べてサービスが充実している点が特徴です。例えば、国内外の空港ラウンジを無料で利用できる特典や、レストランの優待サービスなどが付帯するカードもあります。こうした特典は、出張や外食の機会が多い方にとってメリットとなるでしょう。一方で、年会費は比較的高めに設定されており、利用できる店舗もVISAやMastercardと比べると限られる場合があります。サービス内容を重視する方に適したブランドのひとつです。銀聯（UnionPay）は、中国の銀聯国際（UnionPay International）が運営する国際ブランドです。中国を中心に普及しており、現在では世界180以上の国と地域で利用できるとされています。特に中国国内では加盟店が非常に多く、現地での買い物やサービス利用の際に使いやすい点が特徴です。また、日本国内でも観光地や商業施設を中心に対応店舗が増えており、利用できる場面が広がっています。そのため、中国への旅行や出張の機会がある方に適したブランドといえるでしょう。一方で、日本国内のみで利用する場合は、VISAやMastercardなどとあわせて検討することが一般的です。クレジットカードの発行会社とは、カードを発行し、利用代金の請求や各種サービスを提供する会社のことです。主な発行会社の種類と特徴は、以下のとおりです。発行会社の種類によって、特典内容や強みが異なるため、カード選びの際は参考にしてみましょう。クレジットカードには「ランク」があり、ランクによって年会費や付帯サービスの内容が異なります。一般的に、ランクが上がるほど特典が充実する一方で、年会費も高くなる傾向があります。主なランクと特徴は、以下のとおりです。まずは一般カードから始め、利用状況に応じて上位ランクを検討するのがよいでしょう。カードによっては、一般カードで決済実績を積むことで上位ランクのカードの申し込み案内が届く場合もあります。クレジットカードは、カード会社が利用代金を立て替え、後日支払う仕組みの決済手段です。種類は「ブランド」「発行会社」「ランク」の3つの観点によって分類され、それぞれ特徴が異なります。例えば、ブランドによって利用できる店舗の範囲が異なり、発行会社によってポイントや優待内容が変わります。また、ランクが上がるほど付帯サービスが充実する傾向があります。そのため、クレジットカードを選ぶ際は、利用する場面や重視したいサービスを基準に検討することが大切です。それぞれの違いを理解したうえで、自分に合った1枚を選びましょう。