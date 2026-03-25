本日スタート！　「タッチ決済」乗車の相互利用　対象駅拡大や新規開始の鉄道事業者も

関東の鉄道事業者11社局のうち、JR東日本と京成電鉄は対象外となる

小田急、相鉄、東武など鉄道事業者5社は「タッチ決済」サービスを新たに開始

「タッチ決済」対応改札機と「タッチ決済」搭載カードのイメージ

関東の鉄道事業者11社局は3月25日、「タッチ決済」に対応したクレジットカードや、同カードが設定されたスマートフォン（スマホ）などで、対象の鉄道事業者間を相互に乗り継いで利用できるサービスを開始した。相互利用の対象駅は11社局54路線あわせて729駅。運賃は10円単位の普通旅客運賃で、小児運賃の設定はない。対象となる鉄道事業者11社局のうち、小田急電鉄、小田急箱根、相模鉄道（相鉄）、東京地下鉄（東京メトロ）、東武鉄道は3月25日から新たにクレジットカードなどのタッチ決済による後払い乗車サービスを開始した。京浜急行電鉄、東京都交通局、東急電鉄、横浜高速鉄道の4社局はすでに全路線・全駅でクレジットカードなどのタッチ決済による後払い乗車サービスを提供しており、今回、新たに相互利用サービスに対応するかたちとなる。西武鉄道は、3月25日からタッチ決済による後払い乗車サービスの対象駅を21駅から58駅に拡大。東京メトロは同じく3月25日から全駅（他社への管理委託駅は除く）に拡大する。また今回、新たに後払い乗車サービスを開始する東武鉄道は、全205駅中77駅のみ利用できる。関東の鉄道事業者11社局は、今後も、開始時点で対象外となる11社局の路線・駅にも対象範囲を順次拡大するとともに、後払い乗車サービスの相互利用が可能な鉄道ネットワークの拡充を図っていく。