駅徒歩2分で利用しやすい、スマホ・PCのリユースショップ「じゃんぱら錦糸町北口店」オープン

スマホ・PCの買い取りと販売でデジタルライフを支援

錦糸町駅北口から徒歩2分

スマートフォン（スマホ）やPCの中古市場が拡大する中、人気リユースショップ「じゃんぱら」が東京・錦糸町に新店舗を5月29日にオープンする。駅徒歩2分の好立地で利用しやすく、販売だけでなく買い取りサービスも充実している。店舗は錦糸町駅北口から徒歩2分の北斎通り沿いとアクセス抜群の立地。大型商業施設にも近く、仕事帰りや買い物ついでにも立ち寄りやすい。スマホやタブレット端末、PCやパーツ、AV機器、ゲーム機や周辺機器など、幅広いデジタル機器を取り扱う。また、販売だけでなく買い取りにも対応し、ユーザーのデジタル機器の循環を促進。リユース市場の活性化につながる。オープンを記念し、各種セールやキャンペーンの実施も予定。詳細は公式サイトやSNSで順次発表される。掘り出し物を求めるユーザーにとっては見逃せないイベントとなりそうだ。