推し活費は節約できない？ 調査で判明したリアルな消費傾向

「推し活」の対象がライフスタイル全般に広がっていることが明らかに

6割以上が支出管理に悩み

2割超の人が「推し／推し活」を「生活必需品」と考えており、

5割近くの人が推し活費は「心のコンディションを整えるメンテナンス費」と回答

物価高でも半数近くが推し活の支出を減らさず。

理由は「推し活がもたらす精神的な満足感や幸福度を維持したかったから」が最多に

半数超の人が推し活でお金を使いすぎた経験があるものの、

「それでも出費したことへの後悔は一切ない」という意見も多い

6割超の人が推し活における支出管理に悩みを抱えている

推し活を継続するための金銭面での工夫として、

「循環型推し活」が広がる

メルペイは12月10日に、全国の18～69歳の男女4707名のうち、「推し活を行っている」と回答した600名を対象に実施した、「推し活と金銭感覚・消費行動」に関する調査の結果を発表した。同調査は、11月21～25日の期間に行われている。調査対象者に、時間やお金をかけている特に好きなこと・応援している対象（推し）を尋ねたところ（複数回答）、「人物（アイドル、ミュージシャン、俳優、タレント、芸人、インフルエンサー、スポーツ選手など）」（67.2％）がもっとも多く、「コンテンツ（アニメ、マンガ、ゲーム、映画、小説など）」（37.7％）、「趣味・クリエイティブ（カメラ、アート、ハンドメイド、DIY、料理、楽器演奏など）」（17.1％）、「体験（旅行、フェス、イベント参加、スポーツ観戦、キャンプ、サウナ、釣りなど）」（15.3％）がそれに続いた。「推し」または「推し活」の位置付けを尋ねた質問では、「生活必需品（生きるために必要）」という回答が22.5％に達している。また、推し活費に対する考え方を尋ねたところ（複数回答）、「推し活費は、心のコンディションを整えるメンテナンス費である」（47.7％）が最多となり、「推し活費は、生活全般を豊かにしてくれる『自己肯定』のための支出である」（26.4％）、「推しがいるからこそ、仕事や収入を作ることを頑張れる」（25.5％）がそれに続いた。物価高を理由に、推し活の支出を減らしたことがあるかを尋ねた質問では、「減らしていない」とする回答が48.1％に達している。また、推し活の支出を減らさなかった理由としては（複数回答）、「推し活がもたらす精神的な満足感や幸福度を維持したかったから」（38.8％）がもっとも多かった。推し活において、想定以上にお金を使いすぎた経験があるかを尋ねたところ、「ある」という回答が58.3％に達している。推し活にお金を使いすぎたと感じた際の感情としては（複数回答）、「楽しい一方で、出費への不安や、活動継続への葛藤を感じている」（29.1％）、「後から振り返ると後悔や自己嫌悪に陥ることがある」（26.1％）が上位を占めたものの、「それでも出費したことへの後悔は一切ない」（26.4％）という回答も多くみられた。推し活と支出管理の悩みを尋ねた質問（複数回答）では、「予期せぬイベントやグッズ販売など、突発的な高額出費への対応が難しい」（27.5％）といった、悩みを挙げる回答が6割超に達している。具体的な事例としては、チケットの当落が分かるまで金額が確定しない「遠征・宿泊・交通費」を挙げる声が多かった。推し活を継続するために行っている、金銭面での工夫としては（複数回答）、「他の趣味や娯楽の費用を削る」（30.5％）、「我慢する、購入頻度を下げる」（25.5％）といった「節約」を挙げる回答が多い一方、「クレジットカードやポイントサービスを活用し、積極的にポイントを貯めたり使ったりする」（22.3％）、「フリマアプリで不要になったグッズを売却し、活動資金に充当する」（16.2％）といった、「循環型推し活」が新たな選択肢として広がりつつある。とりわけ、「メルカード」利用者では「フリマアプリで不要になったグッズを売却し、活動資金に充当する」という回答が34.7％と、全体と比較して約2倍に達している。