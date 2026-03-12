【関東エリア】保護者が回答　「子どもと遊べる」おすすめスポットランキング

1位以外は票数が大きく割れず、トップ10には同率順位を含む計11施設がランクインした

1位には126票集まる

NEXERとラジュボークリニック神奈川（横浜）提携院は、両者の共同調査として、「関東エリアで子どもと遊べるおすすめのスポットランキング」を発表した。1位は「東京ディズニーランド」（126票）で、3位にも「東京ディズニーシー」（20票）が入り、ディズニーランド・ディズニーシーの人気の高さがうかがえる。今回の調査は、子どもがいる全国の保護者を対象に2月27日～3月4日の期間にインターネット上でアンケート調査を実施し、300サンプルの回答を得た。2位の「上野動物園」、同率8位の「葛西臨海公園」以外はすべて民間企業が運営するテーマパークやミュージアムで、6位の「サンリオピューロランド」には「キャラクターが好きだから」、同率10位の「ムーミンバレーパーク」には「ディズニーランドより静かでゆったりキャラクターに浸れます」といったコメントが寄せられた。なお、トップ10に入ったうち、「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」「サンリオピューロランド」「横浜アンパンマンこどもミュージアム」はいずれも事前予約が必須のため、実際に訪れる際は注意が必要だ。・NEXERとラジュボークリニック神奈川（横浜）提携院による調査ラジュボークリニック神奈川（横浜）提携院https://nipt-info.com/yokohama/