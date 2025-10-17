【2025年版】関東のおすすめスーパー銭湯6選、癒しの休日は“スマホでお得”に！

※おすすめのスーパー銭湯は？

電子チケットやクーポンを利用できるスーパー銭湯は？

【東京】両国湯屋江戸遊

【東京】東京豊洲 万葉倶楽部

【神奈川】横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯

【千葉】成田空港温泉 空の湯

【埼玉】おふろcafe ハレニワの湯

【埼玉】美楽温泉 SPA-HERBS

電子チケット・クーポンを活用してスーパー銭湯へ行こう

スーパー銭湯は、サウナや露天風呂など、さまざまな浴場設備に加え、レストランや休憩所などを併設した日帰り入浴施設です。最近は、スマートフォン（スマホ）からあらかじめ電子チケットを購入したり、クーポンを利用したりするなど、電子化も進み便利になってきています。そこで、電子チケットやクーポンが利用できる関東のスーパー銭湯を紹介します。お得にスーパー銭湯を利用できるチャンスなので、ぜひチェックしてください。最近は、スマホから電子チケットが事前に買えたり、クーポンが取得できたりするスーパー銭湯が増えています。電子チケットやクーポンには、「温泉施設のホームページやアプリで発行されるもの」「会員特典として提供されるもの」「スーパー銭湯予約専用サイトで取得できるもの」などがあるため、利用方法を事前に確認しておきましょう。ここでは、電子チケットやクーポンを利用できる、おすすめのスーパー銭湯を紹介します。おすすめのスーパー銭湯は、次の六つです。・【東京】両国湯屋江戸遊・【東京】東京豊洲 万葉倶楽部・【神奈川】横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯・【千葉】成田空港温泉 空の湯・【埼玉】おふろcafe ハレニワの湯・【埼玉】美楽温泉 SPA-HERBS（スパハーブス）それぞれ詳しくみていきましょう。なお、紹介する施設で利用可能な電子チケットやクーポンは、予約サイト経由のものを対象としています。「両国湯屋江戸遊」は、「両国国技館」「江戸東京博物館」「すみだ北斎美術館」の近くにある温浴施設です。お風呂やサウナ、露天風呂などがあり、朝10時から翌朝8時まで営業しています。おすすめは、地元ゆかりの葛飾北斎の浮世絵が一面に描かれた大浴場です。スーパージェット湯や漢方薬湯、高濃度炭酸湯、水風呂など6種類のお風呂があるため、ゆっくりくつろげます。「東京豊洲 万葉倶楽部」は、豊洲にある入浴施設です。「都心に本物の温泉を届ける」というコンセプトのもと、箱根温泉と湯河原温泉の源泉から本物の温泉を運び込んでいます。また、温泉につかりながら絶景を眺められるのも魅力。6階の露天風呂は、東京湾の眺めが自慢。また、屋上の展望足湯庭園からは、東京都心の絶景を360度満喫できます。「横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯」は、全国でも珍しい高濃度炭酸泉が自慢の入浴施設です。高濃度の炭酸ガスが溶け込んだお湯は、通常のお湯と比べて血流が4倍から7倍にもなるといわれており、糖尿病や高血圧、冷え性、腰痛などで悩んでいる人にも人気です。高濃度炭酸泉のほかにも、岩風呂やスーパー電気風呂など15種類のお風呂とサウナを完備しているため、1日中楽しめるようになっています。「成田空港温泉 空の湯」は、成田空港から約10分のところにある入浴施設です。屋上露天風呂やサウナ、岩盤浴のほか、整体や卓球、カプセルホテルなどさまざまな施設がそろっています。温泉には、離着陸する飛行機が見える屋上露天風呂や自分だけの風呂を楽しめる壺湯、全国各地の名湯の成分を分析し再現した人工温泉などがあります。「おふろcafe ハレニワの湯」は、体の芯からリラックスするための入浴施設です。高濃度炭酸泉や水風呂、露天風呂など、7種のお風呂で体を癒やし、サウナで整ったあとは、2階のハレニワ食堂で野菜たっぷりのご飯で体の中から健康にアプローチできます。また、館内にはキッズパークも併設されており、子どもも大人も満喫できるスポットになっています。「美楽温泉 SPA-HERBS（スパハーブス）」の自慢は、施設の充実度です。大浴場や露天風呂のほか、リラクゼーション・レストラン・フィットネス・コミックエリアなどさまざまな施設がそろっています。中でもぜひ体験してほしいのが、開放感のある露天風呂です。庭園を眺めながら入浴するその姿は、まるでリゾート施設に来たかのような気分が味わえます。本物の温泉を運び込んでいる施設、全国でも珍しい高濃度炭酸泉の施設、温泉はもちろんロケーションにもこだわった施設など、関東には趣向を凝らしたスーパー銭湯がそろっています。1日かけて満喫し尽くしたい施設ばかりなので、しっかりと計画を立てて行くことをおすすめします。その際は、電子チケット・クーポンを使ってスーパー銭湯をお得に利用しましょう！