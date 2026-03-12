  • ホーム
  • エディオンネットショップ 26年2月の人気商品ランキング　品薄解消？　最新ゲーム機が1位に！

時事ネタ

2026/03/12 18:00

　【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。

2026年2月の人気商品は？
（エディオンネットショップ調べ）

1位・2位はNintendo Switch 2本体＆専用ゲームソフト！

　2月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」でした。2025年6月の発売以降、長らく品薄が続いていましたが、最近は入荷が増えていたようで、1位を獲得しました。2位には、2月5日に発売されたNintendo Switch 2専用ソフト「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド） Switch 2版」がつけています。
 
2025年6月5日発売の「Nintendo Switch 2」と、
2月5日発売の「ドラゴンクエストVII Reimagined Switch 2版」

　3位には、VRゴーグル「Meta Quest 3 512GB」、4位にはハイセンスの43型4K液晶テレビ「43A68R」、6位にはパナソニックのIH炊飯ジャー「SRH10BK」がランクインしました。

　美容関連では、KINUJOのストレートヘアアイロン「LM225」が前月に引き続きトップ10入り。また、7位にはエディオンPB「e angle」シリーズから、10万円を切るドラム式洗濯乾燥機「ANGL-DAH100-A-WH」が入りました。なお、「ANGL-DAH100-A-WH」は、3月31日までの期間限定でデビュー価格9万9800円となることもあり、大変多くの注文があり、次回入荷に関しては3月下旬の予定だそうです。
 
e angle　ドラム式洗濯乾燥機
「ANGL-DAH100-A-WH」

　このほか、Appleの完全ワイヤレスイヤホン「MFHP4J/A」、コダックのコンパクトデジタルカメラ「FZ55 BK」は前月、前々月に続き、トップ10入りを果たしました。5位にはパナソニックのIH炊飯ジャー「SRH10BK」、8位には、135L 2ドア冷蔵庫・5.5kg全自動洗濯機・電子レンジをセットにした「お手軽3点パック」が入るなど、新生活需要の高まりが感じられる結果でした。

1位：任天堂「Nintendo Switch 2」
2位：スクウェア・エニックス「ドラゴンクエストVII Reimagined Switch 2版」
3位：Meta「Meta Quest 3 512GB（8990059401）」
4位：ハイセンス「43A68R」
5位：Kodak「FZ55BK」
6位：パナソニック「SRH10BK」
7位：e angle「ANGLDAH100AWH」
8位：「お手軽3点パック」（ハイセンス・ハイアール）
9位：KINUJO「LM225」
10位：Apple「MFHP4J/A」
 

※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。
