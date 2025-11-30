便利なワイヤレススピーカー 家電量販店担当者が選ぶオススメ3選 エディオン横浜西口本店で聞いてみた！
特集
2025/11/30 17:00
無線接続で野外でも気軽に使えるようになったワイヤレススピーカー。車載スピーカーの代わりにダッシュボードの上に置いてみたり、キャンプをした時に使ってみたり、活用方法はさまざまで、私たちの生活の中でも出番が増えつつある。
そこで今回は、エディオン横浜西口本店で、音響担当おすすめのワイヤレススピーカーを教えてもらうことにした。買い替えを考えている人や、初めて購入する人は参考にしてみてほしい（BCN＋R 寺澤 克）（取材日:10月30日）。
※1 価格は取材当時のものです。
話を聞いたのは音響コーナーを担当している小島さん。エディオン歴16年と経験豊富で、趣味でギターを弾いている。もちろんシアターシステムやコンポなどオーディオ関係にも詳しく、最新商品は、実際に購入して自ら試してみることも多いそうだ。早速話を聞いてみよう。
──最近はワイヤレススピーカーを目にする機会が多いですよね。
小島さん（以下敬称略） はい、一番大きな要因はバッテリーの駆動時間が年々長くなっていることですかね。また最近では、ダンス動画をTikTokやYouTubeで投稿するから、高音質なスピーカーが欲しいといった声も聞きます。音質を重視すると1.5万円以上と少し値段が張るモデルが多いですが、それでも購入されるお客様は多いです。
──バッテリーは本当に長持ちするようになりましたね。
小島 そうですね。例えば、10時間以上どころか1日使えるなんてスピーカーも登場していますからね。あとは野外使用を想定して、防水仕様となっているモデルもたくさんあります。
小島 わかりました。おすすめのワイヤレススピーカーをいくつかご紹介しますね。
小島 まず一つめは、マーシャルの「WILLEN II」です。
──マーシャルといえばギターアンプですよね。
小島 そうですよね。楽器を使っていたことがある人なら、誰でも知っていると言っても過言ではないでしょう。このWILLEN IIは、これまでのオーディオ製品のノウハウを生かしたサウンドが特徴です。低音だけでなく、中音域、高音域もしっかりときれいに表現してくれる、そんなスピーカーとなっています。
──デザインも特徴的ですね。
小島 街中でマーシャルのヘッドホンを付けている人、結構見たことありませんか？マーシャルってデザインも一貫していますよね。このクラシカルなデザインが人気を集めていまして、そこも一つの強みかと思います。こちらのカラーはホワイトですが、おなじみのブラックも展開していますよ。
バッテリーも連続再生で約17時間持ちますし、IP67の防水防塵規格を取得しているので、野外でも安心して使えます。それと、裏には、固定用のストラップが付いていますから、使い方を考えてみるのも楽しいですよ。通話用のマイクとしても使えるのもうれしいですね。
小島 次にご紹介するのはソニーの「ULT FIELD 1（SRS-ULT10）」です。
──これにはどんな特徴があるんですか？
小島 これは、シリーズの中では一番小さいモデルなんですけど、高音域をカバーするツイーターがしっかり搭載されているんですよ。だから、こちらもバランスが良いサウンドを鳴らしてくれます。
小島 それと「もうちょっと低音が欲しいな…」と思ったら、この「ULT」ボタンを押せば、すぐに低音が効くようになります。
──使い分けられるんですね。
小島 そうなんです。聞くジャンルによっては、低音が欲しいといったこともあるかと思います。逆に低音がイヤなら、オフにしてしまえばいいですしね。曲のジャンルによってオン・オフを使い分けるのが、おすすめの使い方です。
それと、縦に立てて使えるんですがこれが面白いんですよ。
──面白い？
小島 両面にスピーカーが付いていてよく振動するんですが、立てて使うと、その振動が下の部分に伝わって、低音がより聞きやすくなります。どこに置くと振動が伝わりやすいのか、探してみるのも面白いかもしれません。
小島 そして、専用スマホアプリ「Music Center」を使えば、イコライザーで音質を調整できますから、「ULT」ボタン以外にも調整の幅があって使いやすいのもいいですね。
ちなみに、こちらのモデルは再生時間が約12時間。IP67相当の防水防塵性能を持っています。野外で使っても安心ですね。カラー展開もブラック・オフホワイト・フォレストグレー・オレンジの4色。2台つなげてステレオ再生を楽しめるStereo Pair機能や、ハンズフリー通話機能など、便利機能も搭載しています。
小島 最後にご紹介するのがBALMUDAの「The Speaker」です。
──見たところスピーカーっぽくは見えないですね。
小島 ランプみたいですよね。バルミューダと言えば、オーブントースターとか電子レンジとか、オシャレな家電製品を作っているイメージが強いでしょうか。これも結構凝った造りになっています。
このランプは飾りではなくて、音楽を流すと、音に合わせて、光が点灯するんです。
──なかなか珍しいギミックですね。
小島 しかも、常時点灯させたり、点滅させたりできる、三つのモードが用意されているんです。
あとは、音が出る部分、スピーカーユニットの位置にも注目してください。
──上に向いているんですか？
小島 そうなんです。みんなで音楽を聴いたときに、それぞれで聞こえる音に差が出てしまうのが一般的ですが、この商品は上から音が降り注ぐようなイメージです。だから置き場所に左右されず、どこでも同じような音が聞こえるんです。
音質は、割とおとなしめで、低音～高音バランスが良いです。光るギミックを活用した雰囲気作りができるので、薄暗い場所、テントの中とかで使ってみると楽しめるんじゃないでしょうか。
──友だちとグランピングなんかでも使ってみたいですね。
小島 ちなみにこちらの連続再生時間は約7時間となっています。カラーはブラック、ホワイトの二色の展開です。ライティングを生かしたスタイルが気になるという人は、検討してみても良いと思います。
なお、当サイトでは「BCNランキング」（※2）を基にした売れ筋ランキングも随時掲載している。売れている製品からぴったりなモデルを選んでみるのも良いだろう（BCN＋R 寺澤 克）。
※2「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
住所 神奈川県横浜市西区南幸2-16-1（CeeU Yokohama内）
アクセス 横浜駅から徒歩約4分
営業時間 10～21時
そこで今回は、エディオン横浜西口本店で、音響担当おすすめのワイヤレススピーカーを教えてもらうことにした。買い替えを考えている人や、初めて購入する人は参考にしてみてほしい（BCN＋R 寺澤 克）（取材日:10月30日）。
※1 価格は取材当時のものです。
なぜワイヤレススピーカー？ 格段に長くなった再生時間 動画投稿の流行も後押し
話を聞いたのは音響コーナーを担当している小島さん。エディオン歴16年と経験豊富で、趣味でギターを弾いている。もちろんシアターシステムやコンポなどオーディオ関係にも詳しく、最新商品は、実際に購入して自ら試してみることも多いそうだ。早速話を聞いてみよう。
──最近はワイヤレススピーカーを目にする機会が多いですよね。
小島さん（以下敬称略） はい、一番大きな要因はバッテリーの駆動時間が年々長くなっていることですかね。また最近では、ダンス動画をTikTokやYouTubeで投稿するから、高音質なスピーカーが欲しいといった声も聞きます。音質を重視すると1.5万円以上と少し値段が張るモデルが多いですが、それでも購入されるお客様は多いです。
──バッテリーは本当に長持ちするようになりましたね。
小島 そうですね。例えば、10時間以上どころか1日使えるなんてスピーカーも登場していますからね。あとは野外使用を想定して、防水仕様となっているモデルもたくさんあります。
ワイヤレススピーカー おすすめ3選 丈夫で長持ち 音質面も抜かりなし！──それでは、おすすめの製品を紹介してください！
小島 わかりました。おすすめのワイヤレススピーカーをいくつかご紹介しますね。
楽器を使うならよく知っている Marshall ワイヤレススピーカー「WILLEN II」
小島 まず一つめは、マーシャルの「WILLEN II」です。
──マーシャルといえばギターアンプですよね。
小島 そうですよね。楽器を使っていたことがある人なら、誰でも知っていると言っても過言ではないでしょう。このWILLEN IIは、これまでのオーディオ製品のノウハウを生かしたサウンドが特徴です。低音だけでなく、中音域、高音域もしっかりときれいに表現してくれる、そんなスピーカーとなっています。
──デザインも特徴的ですね。
小島 街中でマーシャルのヘッドホンを付けている人、結構見たことありませんか？マーシャルってデザインも一貫していますよね。このクラシカルなデザインが人気を集めていまして、そこも一つの強みかと思います。こちらのカラーはホワイトですが、おなじみのブラックも展開していますよ。
バッテリーも連続再生で約17時間持ちますし、IP67の防水防塵規格を取得しているので、野外でも安心して使えます。それと、裏には、固定用のストラップが付いていますから、使い方を考えてみるのも楽しいですよ。通話用のマイクとしても使えるのもうれしいですね。
ジャンルに応じたモード切替 縦置きで聞こえ方が変わる！？ SONY「ULT FIELD 1（SRS-ULT10）」
小島 次にご紹介するのはソニーの「ULT FIELD 1（SRS-ULT10）」です。
──これにはどんな特徴があるんですか？
小島 これは、シリーズの中では一番小さいモデルなんですけど、高音域をカバーするツイーターがしっかり搭載されているんですよ。だから、こちらもバランスが良いサウンドを鳴らしてくれます。
小島 それと「もうちょっと低音が欲しいな…」と思ったら、この「ULT」ボタンを押せば、すぐに低音が効くようになります。
──使い分けられるんですね。
小島 そうなんです。聞くジャンルによっては、低音が欲しいといったこともあるかと思います。逆に低音がイヤなら、オフにしてしまえばいいですしね。曲のジャンルによってオン・オフを使い分けるのが、おすすめの使い方です。
それと、縦に立てて使えるんですがこれが面白いんですよ。
──面白い？
小島 両面にスピーカーが付いていてよく振動するんですが、立てて使うと、その振動が下の部分に伝わって、低音がより聞きやすくなります。どこに置くと振動が伝わりやすいのか、探してみるのも面白いかもしれません。
小島 そして、専用スマホアプリ「Music Center」を使えば、イコライザーで音質を調整できますから、「ULT」ボタン以外にも調整の幅があって使いやすいのもいいですね。
ちなみに、こちらのモデルは再生時間が約12時間。IP67相当の防水防塵性能を持っています。野外で使っても安心ですね。カラー展開もブラック・オフホワイト・フォレストグレー・オレンジの4色。2台つなげてステレオ再生を楽しめるStereo Pair機能や、ハンズフリー通話機能など、便利機能も搭載しています。
ムードも作れる みんなで囲んで使うと楽しい BALMUDA「The Speaker」
小島 最後にご紹介するのがBALMUDAの「The Speaker」です。
──見たところスピーカーっぽくは見えないですね。
小島 ランプみたいですよね。バルミューダと言えば、オーブントースターとか電子レンジとか、オシャレな家電製品を作っているイメージが強いでしょうか。これも結構凝った造りになっています。
このランプは飾りではなくて、音楽を流すと、音に合わせて、光が点灯するんです。
──なかなか珍しいギミックですね。
小島 しかも、常時点灯させたり、点滅させたりできる、三つのモードが用意されているんです。
あとは、音が出る部分、スピーカーユニットの位置にも注目してください。
──上に向いているんですか？
小島 そうなんです。みんなで音楽を聴いたときに、それぞれで聞こえる音に差が出てしまうのが一般的ですが、この商品は上から音が降り注ぐようなイメージです。だから置き場所に左右されず、どこでも同じような音が聞こえるんです。
音質は、割とおとなしめで、低音～高音バランスが良いです。光るギミックを活用した雰囲気作りができるので、薄暗い場所、テントの中とかで使ってみると楽しめるんじゃないでしょうか。
──友だちとグランピングなんかでも使ってみたいですね。
小島 ちなみにこちらの連続再生時間は約7時間となっています。カラーはブラック、ホワイトの二色の展開です。ライティングを生かしたスタイルが気になるという人は、検討してみても良いと思います。
オススメと売れ筋から自分に適したモデルを探してみよう！以上、エディオン横浜西口本店でオススメのワイヤレススピーカーを紹介してもらった。実用性を兼ね備えたモデルから、ちょっとした変わり種まで、最近では数多くのメーカーが商品展開を行っている。オススメ製品を参考にしながら、自分の使い方に適したモデルを探してみてはどうだろうか。
なお、当サイトでは「BCNランキング」（※2）を基にした売れ筋ランキングも随時掲載している。売れている製品からぴったりなモデルを選んでみるのも良いだろう（BCN＋R 寺澤 克）。
※2「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
取材したお店「エディオン横浜西口本店」
住所 神奈川県横浜市西区南幸2-16-1（CeeU Yokohama内）
アクセス 横浜駅から徒歩約4分
営業時間 10～21時
あわせて読みたい
注目の記事
外部リンク
- エディオン横浜西口本店＝https://www.edion.com/ito/contents/special/lp/231214_yokohamanishiguchi/
- Marshall WILLEN II エディオン公式通販＝https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00079601009
- SONY ULT FIELD 1 エディオン公式通販＝https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00078349797
- BALMUDA The Speaker エディオン公式通販＝https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00064694030