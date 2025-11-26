ワンボタンでも8つの操作を登録可能 PC・スマホで使えるボタン サンワサプライから登場 足で踏んでも押せる

1ボタンなのにたくさん登録できるプログラマブルボタン

Bluetooth対応のプログラマブルボタン 複雑な操作もこれ一つで完結

400-MAB211BK

静音スイッチ採用

コンパクトな手のひらサイズ

8機能を登録可能

足で踏んでもOK

ページめくりにも適している

サンワサプライは11月25日、1ボタンのプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を同社の公式Webショップ「サンワダイレクト」やAmazonなどで発売した。販売価格は3180円。新製品は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。楽譜や資料のページめくりに使用するページターナーとしても活用できる2Way仕様だ。サイズは幅約5.5×奥行5.2×高さ3cmで、重さは37g。作業や演奏の邪魔をしない静音スイッチを採用しており、無線・有線兼用モデルとなっている。ボタンには4つのモードを設定でき、それぞれにシングルクリック、ダブルクリックの機能を割り当て可能。合計で8機能が登録できる。PCで機能を割り当てた後は、背面のモード切り替えボタンでM1～M4を選択し、ボタンを1回／2回クリックして、機能を使い分けられる。よく使うキーやショートカットを登録できる「キーボードモード」、カーソルの動きやマウス操作を割り当てる「マウスモード」、よく使う文やソースコードを割り当てられる「文字列モード」、オーディオや電卓機能など専用ソフトに用意されたショートカットを割り当てる「ショートカットモード」の4つを用意。ページ送りや動画の早送り、プレゼン資料の操作といった単純な作業だけでなく、キーのショートカット（複数キー同時押し）や文字列を割り当てられ、自由度は高い。キーの長押し状態も設定可能だ。また、フットペダルのように足で踏んで操作もできるため、楽譜のページめくりにも適している。なお、割り当てた機能は本体のメモリーに記憶。一度設定すればドライバーの入っていないPC・スマホでも同じ機能が使用できるので、デバイスを変えてもスムーズに使用可能だ。