奥行95mmのスリム設計 置き場所自由の多機能ミニコンポ 東芝ライフスタイル「AX-WSS60」

東芝ライフスタイルから省スペースのミニコンポ登場

スリムでも音質を追求 再生音源も幅広い 目覚ましなど便利な機能も搭載

AX-WSS60

奥行95mmの縦型スリム設計

大口径スピーカーとバスレフダクトを搭載

前面に電動スライド式のCDドア

多彩な音源に対応

東芝ライフスタイルの子会社、東芝エルイートレーディングは11月下旬、オーディオブランド「AUREX（オーレックス）」シリーズから、スリム型サウンドシステム「AX-WSS60」を発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色で、価格はオープン。新製品は、省スペースを求めるモダンなリビングや書斎にも気軽に置ける、奥行95mmの縦型スリム設計が特徴のミニコンポ。1970年代に音楽ファンの間で愛されたAUREXの名を冠している。サイズは、横400×奥行95×高さ195mm。実用最大出力20W（10W+10W）の大口径コーン型フルレンジスピーカーとバスレフダクトを搭載し、高音域から低音域までバランス良く再現。スリムボディながら、自然で豊かな音質を追求している。再生音源は、CD、Bluetooth、USB、外部入力、FMラジオなど幅広く対応。CDやFMラジオのコンテンツをUSBメモリに録音することも可能だ。このほか、時刻表示、スリープタイマー、目覚まし機能など、日常使いに便利な機能も備え、音質を調整できる「音質ボタン」を搭載した専用のリモコンも付属する。