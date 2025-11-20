NTTグループ初の音響ブランドのオープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカー「nwm ONE」にスケルトンカラーの新色

オープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカー「nwm ONE」に

NTTソノリティは11月21日に、NTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」が展開する、オープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカーのフラッグシップモデル「nwm ONE（ヌーム ワン）」の、スケルトンカラーの新色ファントムグレイモデルを、「nwm」公式オンラインショップなどで発売する。価格はオープンで、「nwm」公式オンラインショップでの価格は3万9600円。「nwm ONE」は、自分の音と周囲の音を融合させるデュアル・ループデザインを採用し、周囲への音漏れを気にすることなく好きな音楽を楽しみつつ、家族や仲間の声も聴き漏らさないオープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカー。オーバーヘッド形状ながら耳を密閉しないので、軽い側圧で圧迫感がなく、オープンイヤーなので耳が蒸れない。また、超軽量なため頭や首への負担が抑えられる。NTTの音を操る特許技術である、耳をふさがないのに耳元に音を閉じ込める「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」技術と、周囲の音をカットして自分の声だけを届ける「Magic Focus Voice」を搭載している。接続方式はBluetooth 5.3で、BluetoothプロファイルはA2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBP、コーデックはSBC、AAC、LC3、CVSD、mSBCに対応する。今回発売される新色のファントムグレイモデルは、グレイを基調としたスケルトンカラー。耳をふさがないオープンイヤーをスケルトンカラーで仕上げることで、二重の開放性を表現する。内部構造をあえて可視化しているため、「nwm」の音響技術とプロダクト精度を視覚的にも楽しめる。シンプルながら存在感を放ち、あらゆるスタイリングにフィットする。なお、今回のファントムグレイモデル追加にともない、「nwm ONE」のカラーバリエーションはすでに発売済みのダークグレイ、ライトグレイを合わせた計3色となる。