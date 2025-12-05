手のひらサイズで自撮り対応！ 「aiwa cam DCB」に新色ライトブロンズ

「aiwa」のコンデジ「aiwa cam DCB」に新色ライトブロンズが追加

約10cmまで被写体に寄って接写できる

「aiwa cam DCB」ライトブロンズモデル各部の様子

アイワマーケティングジャパンは12月4日から、「aiwa」ブランドのセルフィーカメラ搭載コンパクトデジタルカメラ「aiwa cam DCB」の、落ち着いた色合いで洗練された新色「ライトブロンズ」を順次発売する。価格は1万4800円。「aiwa cam DCB」は、軽量かつ手のひらに収まるコンパクトサイズなので、どこでも気軽に持って出かけられるコンパクトデジタルカメラ。セルフィーカメラを搭載しており、ディスプレーを見ながら自撮り撮影が可能で、集合写真を撮影する際も、手軽に自分自身を含めた写真が撮れる。オートフォーカス対応で、シャッターボタンを半押しすると自動で画面中央にピントが合い、最短約10cmまで被写体に寄れる接写にも対応している。1300万画素のCMOSセンサーを搭載し、対応メディアは128GBまでのmicroSDカード。サイズは幅102.0×高さ62.4×奥行き24.5mmで、重さは約132g。