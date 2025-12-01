インスタフォロワー 22.5万人超え カナダで注目のコンパクトデジカメが国内展開

簡単撮影でオシャレな写真が撮れる

インスタで大ヒットしたコンデジが日本展開

フィルムカメラのような手軽さ 豊富なカラー展開も魅力

Camp Snap Camera V105

（カラーはDenim）

ヴィンテージフィルム風の写真が撮影できる

フィルターもカスタマイズ可能

USB Type-CケーブルとマイクロSDが付属しすぐに使える

豊富なカラー展開

シナジートレーディングは12月4日、アメリカ・カナダでヒットしているスクリーンレスデジタルカメラ「Camp Snap Camera V105」を全国の家電量販店・小売店で発売する。参考価格は約1万円。新製品は、SNSフォロワー22.5万人超えを記録し、アメリカ・カナダを中心に注目を集めているコンパクトデジタルカメラ。あえてスクリーンを設けないことで、フィルムカメラのような手軽さと現像を待つワクワク感をデジタルで実現している。サイズは幅114×奥行25×高さ64mmで、重さは97g。センサーには1／3.2センサーを採用し、解像度は8MP、レンズはF／1.8 f=4.8mm（35mm換算）。ヴィンテージフィルム風の鮮やかなカラー写真が撮影可能で、デジタルのままでも印刷しても楽しめる。操作もファインダーをのぞいてシャッターボタンを押すだけのシンプルなもの。LEDフラッシュも使用できる。Camp Snap ウェブサイトでは撮影した写真を好みのフィルターに変更したり、本体にダウンロードして撮影する写真に適用できる。デフォルトで5種類のフィルター設定を設けているが、明るさやコントラストなどの微調整も可能となっている。なお、データの転送には付属のUSB Type-Cケーブルを使用。4GBのマイクロSDカード（HC）も付属するので、すぐにデータのやり取りは可能だ。撮影枚数は1回の充電で2000枚。4GBあたり最大で500枚保存できる。本体自体も、硬質プラスチック（ABS樹脂）で可動部がないシンプルな設計。カラー展開は、Forest Green／Chestnut Brown／Stealth Black／Sunbeam Yellow／Flamingo Pink／Crimson Red／Midnight Blue／Denimの8色と豊富だ。