在宅ワークの疲れを軽減　タンスのゲンが4Dアームレスト搭載オフィスチェアを発売

WindeX OFFICE CHAIR

高級オフィスチェアの機能を高コスパで実現

4方向に可動する4Dアームレストによって、精密な調整が可能に

張り地には、ポリエステルにエラストマーを織り込んだ高機能メッシュを採用し、「へたり」を防ぐ

背もたれだけでなく座面にもメッシュ素材を採用した

「オールメッシュ」構造

S字ラインで正しい姿勢をキープ

背もたれは最大130°までリクライニング可能

ヘッドレストは19°の範囲での角度調整に対応

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは1月27日に、高級オフィスチェアに匹敵する機能性とインテリアに馴染む洗練されたデザインを両立させた、4Dアームレスト×ワントーンデザインのオフィスチェア「WindeX OFFICE CHAIR」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、スペースブルー、ヘイズグレー、シグナルレッドの3色。価格は3万9999円。「WindeX OFFICE CHAIR」は、高級オフィスチェアの本質的な機能を自宅でも手軽に取り入れられるよう、高いコストパフォーマンスを実現した。4方向に可動する「4Dアームレスト」を備えており、ユーザー1人ひとりの体格やデスクの高さ、作業姿勢に合わせて、昇降：8cm、前後：5.5cm、左右：4.0cm、斜め：33°の精密な調整が可能となっている。アームレストを常に「最適な位置」に固定でき、腕の重さを完全にチェアに預けるため、肩や首の筋肉が不必要に緊張するのを防いで、肩こりや慢性的な疲労の蓄積を劇的に軽減する。あわせて座面と背もたれは、ポリエステルに特殊なポリエステル系エラストマーを織り込んだ、独自の高機能メッシュを張り地に採用し、一般的なメッシュ素材よりも優れた「耐久性」と「快適性」を両立している。ゴムのような弾力性を有するエラストマーをメッシュに配合することで、強靭な復元力を実現しており、長期間にわたって体重を支え続けることによって、生地が伸びきってしまう「へたり」を効果的に防いで、新品のような適度な張りとサポート力が長きにわたって保たれる。さらに、背もたれだけでなく、座面にもメッシュ素材を採用する「オールメッシュ」構造で、圧倒的な通気性を確保している。体温や湿気がこもりにくいので、夏場や長時間の作業でも蒸れによる不快感が抑えられ、常にさらりとした清潔な座り心地に保てる。デザイン面では、リビングや書斎に置いても空間の質を高められる、洗練された存在感を目指しており、メッシュ生地、フレーム、アームレスト、キャスターといったすべての構成パーツを同系色で統一した「ワントーンデザイン」の採用によって、視覚的なノイズを減らしてチェア全体が1つのオブジェとして、調和のとれた佇まいを実現している。ほかにも、人間工学に基づいた設計を取り入れており、背骨が描く自然なS字ラインに沿って設計されたフレームが、背中全体を隙間なく支えることで、腰や臀部への負担が分散されて正しい姿勢をキープできる。背もたれは最大130°までリクライニング可能なほか、作業中の集中モード（約105°）、リラックスモード（約118°）、休息モード（約130°）の3段階での、角度の固定にも対応している。ヘッドレストは19°の範囲で角度を調整でき、頭と首をもっとも快適な位置でしっかりと支えられるので、首筋への負担を軽減させられ、リクライニング時にも最適なサポートを提供する。また、背もたれには上着を掛けられるハンガーを備えており、脱いだジャケットやカーディガンをシワなく保管しておける。