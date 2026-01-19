在宅ワークで腰がつらい人へ、タンスのゲンが姿勢を改善するオフィスチェア発売

Arc R

タンスのゲンは1月15日に、オフィスチェアシリーズ「Arc（アーク）」から、リクライニング機能を搭載した新モデル「Arc R（アークレスト）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ライトグレー、フォググレーの2色。価格は1万999円。「Arc」シリーズは、快適な姿勢での仕事を可能にするオフィスチェアシリーズで、脚を伸ばして休憩できる収納式のフットレストや、最大115°まで無段階で調整可能なリクライニングといった、「休めるオフィスチェア」としての機能が強化されたモデル。今回、発売された「Arc R」は、「Arc」シリーズの中でも「よりリラックスできる座り心地」へのニーズに応え、リクライニングに特化している。製品名「Arc R」の「R」は、「Rest（休む）」に由来する。従来モデル「Arc X」シリーズの前後にゆらゆらと動くスタイルで、3段階の角度調整が可能なロッキング機構とは異なり、「Arc R」では好みの角度でしっかりと固定できる。作業姿勢もリラックス姿勢も自在に調整可能となっているため、長時間のデスクワークでも負担の少ない体勢が取りやすい。人の背骨が描く自然なS字ラインに着目して、背中全体をやさしく支えるS字カーブ形状のフレームを採用しているので、背中に隙間ができにくく背もたれに体を預けた際もフィット感のある座り心地を実現した。背もたれは115°までの無段階でのリクライニングが可能で、好みの角度でしっかり固定できるため、体格や作業内容、その日のコンディションに合わせた細かな調整に対応する。仕事中はやや立てた姿勢で集中し、休憩時には背もたれを倒してリラックスするなど、シーンに応じて使い分けられる。座面下には、収納が可能なフットレストを備えており、引き出せば脚を伸ばしてリラックスした姿勢で使える。また、使用しないときは収納しておけるので、邪魔にならない。さらに、頭部の高さと角度を調整できる可動式ヘッドレストや、リクライニング時に背もたれと連結・連動するアームレストも備えている。背もたれと座面には、通気性に優れたメッシュ素材を採用しているので、長時間座っても熱がこもりにくく、蒸れを抑えた快適な使用感を実現した。そのほか、腰部を支えるランバーサポートクッションを標準装備しており、デスクワークで負担がかかりやすい腰回りをやさしく支えてくれるので、正しい姿勢を保ちやすい。なお、使わないときは背もたれの裏側に収納しておける。