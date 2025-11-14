在宅ワークの約6割で「専用デスクチェアなし」、理想の機能やデザインは？

在宅ワーカーの約4割が自宅での仕事では専用のデスクチェアを使用

「家が狭い」「インテリア重視」「いつまで続くか分からない」など在宅ワークの不確実性が理由

2割の人が自宅での仕事に使用するデスクチェアに

悩みを抱えていることが明らかに

理想のデスクチェアがある人が2割超に

NEXERは11月13日に、「VALVANNE（バルバーニ）」と共同で実施した、「在宅ワークでの理想のワーキングチェア」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、事前調査にて「自宅で仕事をすることがある」と答えた全国の男女に対して、10月24～30日の期間に行われ、150件の有効回答を得ている。調査対象者に、自宅で仕事をする際のデスクチェアは、専用の物を使っているかを尋ねたところ、「使っている」という回答は39.3％だった。専用のデスクチェアを使っている理由としては、「長時間座るので、腰が痛くならないように」「仕事に集中できるから」「長時間になるので、できるかぎり疲労を軽減しています」といった回答が寄せられている。一方、専用のデスクチェアを使っていない理由としては、「家が狭いので買ってもなかなか使えないです」「在宅がいつまで続くかわからないから」「以前は使っていたが、ごつくて仕事以外の時間に邪魔になるので撤去した」といった回答が寄せられた。自宅で仕事をする際に使用するデスクチェアに、悩みはあるかを尋ねた質問では、「悩みがある」とする回答が20.7％に達している。具体的な悩みの内容としては、「腰が痛い」「一定時間業務をしていると背中に疲れが出る」「疲れる、尻が痛くなる」といった回答が寄せられた。「こんなデスクチェアがほしい」と思うようなデスクチェアはあるかを尋ねたところ、「ある」という回答が26.7％となっている。どのようなデスクチェアがほしいかを尋ねた質問では、「ずっと座っていても腰が痛くならないチェア」「長時間座っても疲れない、姿勢が保てる椅子」「マッサージ機能や温める機能が付いている」といった回答が寄せられた。