別荘ほしいけど……、8割以上が「維持管理費」に懸念

NEXERは10月21日に、ルクラと共同で「別荘がほしいと思ったことがある」全国の男女を対象に実施した、「別荘購入の懸念点」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、9月22日～29日の期間に行われ、219件の有効回答を得ている。調査対象者に、別荘がほしいと思った理由を自由に答えてもらったところ、「日常から離れたい」「1人になりたい」といった、現在の生活からの脱却やリフレッシュを求める回答や、「インテリアを自由に楽しむ」「避暑地として活用」といった、自宅では叶えられない自由で快適な生活を求める回答が寄せられた。別荘を実際に購入するとしたら、懸念点はあるかを尋ねた質問では、「ある」という回答が82.2％に達している。別荘購入に懸念点が「ある」と答えた人に、別荘を購入するにあたって懸念することを尋ねたところ（複数回答）、「維持管理費」（82.2％）と「購入費用」（72.2％）が上位を占めた。別荘購入にあたっての懸念点の中でも、もっとも懸念することを尋ねた質問でも、「維持管理費」（37.8％）と「購入費用」（37.2％）が上位となっている。別荘購入にあたって、もっとも懸念することとして「維持管理費」と答えた人に、その理由を尋ねたところ、「行く時間が少ないのに、維持費がかさむ」「使わない時間にも税金をはじめ費用がたくさんかかる」「住まないとすぐに家は傷んでしまう」、「購入費用」と答えた人に、その理由を尋ねた質問では「購入するとなると初期費用は絶対に多くかかるから。毎日住まない家に大金は出せない気がする」「別荘ってだけで敷居が高いしお金もないから」「ほしいけど、現実的にはお金がなくて実現できない夢です」といった意見が寄せられた。もし別荘があったら、どのように活用したいかを尋ねたところ、最多の「第2の住居」（44.3％）と、それに続く「趣味の拠点」（29.7％）を合わせた割合が7割超に達している。その理由として、「第2の住居」と答えた人からは「息抜きに」「もう1カ所故郷がほしい」「静かな自然豊かなところで癒されたい」、「趣味の拠点」と答えた人からは「1人の空間として自由に過ごしたいなと感じたから」「コレクション系など住んでいる家では置ききれない趣味のものを置いて、趣味部屋として活用したい。日常と非日常の切り替えが上手くできそう」「邪魔されたくない」といった意見が寄せられた。