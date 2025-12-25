掃除ロボ対応ダイニングチェアがタンスのゲンから、回転式とハンギング機能で快適

「ハンギングチェア」シリーズに回転式ダイニング用の3モデルが登場

掃除ロボが通行しやすい空間を確保

机に掛けることでロボット掃除機が通る空間を作れるほか、

一般的な掃除機による掃除もしやすくなる

座面の回転イメージ

脚先にはガタつき防止＆床傷防止用のアジャスターを備える

回転式ハンギングチェア

（ファブリックタイプ）

回転式ハンギングチェア

（ソフトレザー／ファブリック 肘付きタイプ）

回転式ハンギングチェア

（ソフトレザー／ファブリック 肘なしタイプ）

タンスのゲンは12月23日に、テーブルに掛けるだけでロボット掃除機の通り道を確保できる「ハンギングチェア」シリーズから、立ち座りの快適さと日常の使いやすさを追求した回転式ダイニング用ハンギングチェア3モデルを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。今回、発売された回転式ダイニング用ハンギングチェアのラインアップは、「回転式ハンギングチェア（ファブリックタイプ）」「回転式ハンギングチェア（ソフトレザー／ファブリック 肘付きタイプ）」「回転式ハンギングチェア（ソフトレザー／ファブリック 肘なしタイプ）」の、計3モデル。いずれのモデルも、肘掛け部分をテーブル天板に掛けられるハンギング仕様で、椅子の脚を床から浮かせられるため、ロボット掃除機が通行しやすい空間を確保できる。高さ約72cmのテーブルなら、高さ約11cmまでのロボット掃除機に対応し、毎日の床掃除もしやすくなる。座面には360°回転機能を搭載し、椅子を大きく引くことなく座面の向きを変えるだけでスムーズな立ち座りが可能となるほか、椅子を引きずる動作が減ることで、床の傷つきも防げる。脚先には、ガタつき防止＆床傷防止用のアジャスターを備えており、先端を回すことで長さを微調整できるので、設置する床面の凹凸に対応して安定感のある座り心地を保ちつつ、床へのダメージを軽減する。「回転式ハンギングチェア（ファブリックタイプ）」は、ベーシックな回転式ハンギングチェアとして設計されたモデルで、張地は柔らかい肌触りのファブリック素材を採用し、温かみのある座り心地となっている。シンプルで使い勝手のよいデザインのため、さまざまなダイニングテーブルとの相性もよく、複数脚並べても圧迫感がない。高さ70cm（座面高44cm）で標準的なテーブル高さにフィットし、耐荷重は約100kgなので1人用のダイニングチェアとして安心して使える。カラーは、グレイスホワイト、フォググレー、モカブラウンの3色。価格は8499円。「回転式ハンギングチェア（ソフトレザー／ファブリック 肘付きタイプ）」は、肘付きの立ち座りのサポート性を高めたモデル。肘掛けがあるため、食事時だけでなく座ったままくつろぐ際にも快適に過ごせる。張地は、ファブリック（ペールグレー／アーバングレー）と、上質感のあるソフトレザー（ブラウニーブラック／アッシュグレー）を選べる。高さ74cm（座面高42cm）とゆったりとしたサイズ感で、体格の大きな方や長時間着座が多いシーンにも適している。耐荷重は約100kg。価格は8499円。「回転式ハンギングチェア（ソフトレザー／ファブリック 肘なしタイプ）」は、肘なし仕様ながら座面幅を確保したゆったりタイプの回転式ハンギングチェア。張地は、ファブリック（ペールグレー／アーバングレー）と、落ち着いた風合いのソフトレザー（ブラウニーブラック／アッシュグレー）を用意し、空間のテイストや好みに合わせて選べる。高さ73cm（座面高42cm）とゆとりのあるサイズ感で、ダイニングだけでなくリビングダイニングでも使いやすい。耐荷重は約100kg。価格は9999円。