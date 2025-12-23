玄関にすっきり設置、タンスのゲン宅配ボックス新モデルはポスト一体型

ポスト一体型宅配ボックス

暮らしの景観に自然と溶け込むデザイン

約21L分の荷物が入るポスト部分（上）と、約75L分の荷物を受け取れる下扉

下扉左右どちらの向きにも組み換え可

下扉には押すだけで施錠可能なプッシュキーを搭載

盗難や転倒帽子のためのワイヤーおよびアンカー固定に対応

段差構造で雨水やホコリの侵入を防げる

荷物を入れてから施錠までの使用方法を案内するメッセージプレートが付属

受領印の押印に便利な印鑑ホルダーも

タンスのゲンは12月16日に、宅配ボックスシリーズ「LIVBOX（リブボックス）」の新製品として、「ポスト一体型宅配ボックス」を公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、ライトグレージュの2色。価格は1万4999円。「LIVBOX」は、「Living（生活）」と「Box」を掛け合わせた名称で、暮らしの景観に自然と溶け込むデザインを追求した宅配ボックスシリーズ。今回、発売された「ポスト一体型宅配ボックス」は、郵便物と宅配物を1台で受け取れるポスト一体型なので、宅配便・メール便など受け取り頻度の高い荷物に幅広く対応する。不在時でも荷物を受け取れるため、再配達の発生が押さえられ、受取人・配達員両方の負担軽減につながる。ポスト部分では約21L、下扉部分では約75L、計96Lの大容量で、A4サイズの郵便物から宅配物まで収納できる。下扉は、左右どちらの向きにも組み換えが可能なので、玄関まわりのスペースや生活動線、壁や門柱の位置といった、設置環境に合わせて開閉方向を選べる。あわせて、下扉には押すだけで鍵を閉められるプッシュキーを搭載するほか、ワイヤーおよびアンカー固定の両方に対応している。扉の内側部分には段差構造を採用することで、雨水やホコリが内部へ侵入しにくい。また、防サビ・防塵設計なので、屋外環境でも安心して使える。さらに、配達員が荷物を入れてから施錠まで使用できるメッセージプレートと、受領印の押印に便利な印鑑ホルダーも付属している。なお、同商品は組み立て不要の完成品で配送されるため、開梱したその日から使い始められる。