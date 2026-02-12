これポストなの？ デザイン性が高すぎる置き型ポスト「LIVPOST」が話題

LIVPOST シンプルデザイン（左）とレトロデザイン

タンスのゲンは2月5日に、住まいの意匠を引き立てるデザイン性にこだわった置き型ポスト「LIVPOST（リブポスト）」シリーズとして、「LIVPOST（シンプルデザイン）」と「LIVPOST（レトロデザイン）」の2モデルを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「LIVPOST」は、宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」シリーズの思想を受け継いだ、暮らしの風景に自然と馴染むポストシリーズ。「暮らしの景観を整え、住まいの外観と調和する」ことを目指して生まれた、外構の印象を美しく整えるデザインを軸に、直線的で端正なシンプルデザインの「LIVPOST（シンプルデザイン）」、温かみのあるカントリーレトロデザインの「LIVPOST（レトロデザイン）」の2スタイルを展開する。「LIVPOST（シンプルデザイン）」「LIVPOST（レトロデザイン）」ともに、荷物の有無がひと目でわかるスリット窓を採用し、外出時や帰宅時にポストの前を通るだけで中身の目視が可能なので、定期便などの取り忘れを防げる。あわせて、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどの重りを置くだけで安定性を確保できる、ウエイトベース仕様を採用する。工具を使った固定作業を行うことなく、転倒や盗難の防止が可能となっており、必要に応じてアンカーボルトで固定することもできる。なお、内部のウエイトや部品は外から見えないので、玄関まわりやエクステリアの景観を損なわない。さらに、投函口を上フタの内側に配置した二重構造を採用することで、すき間から雨が入り込みにくく荷物が濡れるのを防げる。また、劣化しにくく防塵性にも優れた粉体塗装仕上げを採用し、サビに強く屋外でも長くきれいな状態を保てる。「LIVPOST（シンプルデザイン）」は、直線的で無駄のないフォルムと落ち着いたカラーリングが特徴で、モダンからナチュラルまで幅広い外構テイストにマッチし、「家の顔」である玄関まわりをすっきりと整えてくれる。支柱をアレンジすれば門柱としての活用も可能で、上部に表札や後付けインターホンを設置すれば、玄関まわりの機能をスマートにまとめられる。カラーは、エバーグリーン、ライトベージュの2色。価格は1万2999円。「LIVPOST（レトロデザイン）」は、温かみのあるカントリーテイストをまとった、どこか懐かしいレトロデザインのポスト。立体的なアイアン装飾と上品な取っ手がアクセントとなって、玄関まわりにクラフト感のある華やぎを添えてくれる。カラーは、レッド、グリーンの2色。価格は9999円。