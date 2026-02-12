「温める」だけじゃない「冷やせる」弁当箱 バッテリー駆動も可能

冷やすこともできる弁当箱

60～15度で温度を調整 移動時もバッテリーで弁当を温めるor冷やす

HAPEL温冷ランチボックス

温かいお弁当が食べられる

冷やせるから変わった使い方も可能

弁当箱部分は分解しやすいから洗うのも簡単

フルークフォレストは2月9日から、ペルチェ素子を活用し、温めるだけでなく冷却もできる弁当箱「HAPEL温冷ランチボックス」について、クラウドファンディングサイト「Makuake」でプロジェクトを開始し、予約販売を行っている。カラーはオレンジ、ベージュ、ホワイトの3色。プロジェクトは3月30日まで行われている。新製品は、温めるHOT（温め）モード、冷たい状態を維持するMEDIUM（保冷）モード、冷却するCOLD（冷却）モードを備えた、温かくも冷たくもできる弁当箱。サイズは215.5×110×90mmで重さは約900g。ペルチェ素子の製造技術特許を持っているペルチェ素子専門メーカーによって開発されており、バッテリーで駆動できる温冷式となっている。バッテリーは付属のPD充電ケーブルにより充電可能。45Wの充電器を使えば約2時間で充電が完了する。バッテリー駆動時間はHOT（60度）で約2時間、MEDIUM（20度）で約3時間、COLD（15度）で約1.5時間。電源に接続しても使えるので、移動時はバッテリー、昼食前は電源など、使い分けができる。弁当箱自体は、インナーボックスに加熱、冷却を繰り返すため、過酷な条件でも難無く使用できる素材を厳選し、ステンレス製を採用。汁漏れも2重パッキンで対策しており、高圧になった場合の対策なども施されている。それぞれ分解でき、洗浄もしやすい。