コンセントが付いてるモバイルバッテリー 容量は27500mAh サンワサプライから

サンワサプライは1月30日、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を公式オンラインストアなどで発売した。標準価格は4万1800円。新製品は、ACコンセントプラグを直接挿せるほかUSB PD規格による最大65W出力にも対応した大容量モバイルバッテリー。容量は27500mAh。コンセントのほか、USB-A×1、Type-C×1のインターフェースを設けている。AC出力ポートは最大で85Wに対応。ノートPCへの給電など、さまざまなAC機器で使用できる。充電は付属のType-Cケーブルで行う。フル充電までにかかる時間は約3.5時間だ。このほか、ACプラグとUSB-Aには「低電流充電モード」を設け、ワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器でも、自動で電源が切れず、安心して充電できる。サイズはW98×D219×H34mm。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミ素材を採用し、重さは約900g。大容量でありながら片手で持てる大きさとなっており、UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で、機内持ち込みも可能だ。