Anker初のギミック搭載 USBハブを外せばコンパクトに使える 13-in-1ドッキングステーション

アンカー・ジャパンは1月28日、Ankerブランド初の機構を備えた「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を公式オンラインストア、直営店、一部家電量販店などで発売した。価格は1万6990円。新製品は、着脱式のUSB-Cハブを搭載しており、外出先でも使える1台2役を実現するドッキングステーション。本体は、充電やデータ転送用のUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートを3つ、HDMIポートを2つ、DisplayPort、イーサネットポート、DC入力ポート、オーディオジャック、SD・microSDカードリーダーの計13のポートが1台にまとめられた多機能性が特徴の一つ。このほか、複製・拡張ディスプレーモード、最大10Gbpsの高速データ転送、ノートPCへ最大100Wでのパススルー充電といった機能も使用可能だ。さらに、上部のボタンを押してスライドすると、6-in-1のUSB-Cハブが分離しコンパクトに。3つのUSB-Cポート、HDMIポート、USB-Aポート、SD・microSDカードスロットが使用可能となっており、4K高画質での出力や最大5Gbpsのデータ転送に対応している。なお、この着脱式のUSB-Cハブは「Anker Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」として単体での販売も行う。こちらは価格が3990円。