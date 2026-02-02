英国老舗デザインハウス「LIBERTY.」とのコラボウオッチ

AQ-230ELT／AQ-230EBLT

世界中で愛されてきた「リバティ」とコラボ

フェイスと裏蓋（AQ-230ELT）

カシオ計算機は、英国の老舗デザインハウス「LIBERTY.（リバティ）」とのコラボレーションウオッチ「AQ-230ELT／AQ-230EBLT」を2月27日に発売する。予約は2月3日から受け付ける。LIBERTY.は、1875年にロンドンで創業した老舗百貨店で、独自のテキスタイルを生み出すデザインハウス。華やかで繊細な花柄や植物柄のプリントはバッグや小物、インテリアなど多彩なアイテムに広がり、世界中で愛されている。今回のコラボウオッチは、角型フェイスにアナログとデジタル表示を組み合わせた人気モデル「AQ-230」をベースに、LIBERTY.の代表的な「ペイズリーファンファーレ」から着想を得て、曲線が美しいクラシックなペイズリー柄をバンドと文字板にデザインした。緻密な模様はレーザー刻印によって精巧に表現され、繊細で上品に仕上げている。さらに中留と裏蓋にはLIBERTY.のロゴを刻印し、ペイズリーファンファーレをあしらったスペシャルパッケージとともに特別感を演出する。価格は、シルバーケース×シルバーバンドの「AQ-230ELT」が1万7600円、ガンメタリックケース×ブラックバンドの「AQ-230EBLT」が2万900円。