公開40周年記念！　「バック・トゥ・ザ・フューチャー」モチーフのウオッチ

CA-500WEBF

Universal Products ＆ Experiencesとの協業によって実現

名作映画とコラボ

レトロな世界観を再現した専用パッケージ

カシオ計算機は、ユニバーサル・ピクチャーズ／アンブリン・エンターテインメントの映画『Back to the Future（バック・トゥ・ザ・フューチャー）』の公開40周年を記念し、同作にインスパイアされたデジタルウオッチ「CA-500WEBF」を10月21日に発売する。価格は1万7600円。時代を超えて愛される「CASIO CLASSIC」と、未来への冒険を描いた名作映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とのコラボレーションウオッチ。ベースには、電卓のデザインが特徴的な1980年代から続くロングセラーモデル「CA-500」を採用。フェイスには、作品を象徴するタイムマシンのテールランプからインスパイアされた格子柄や、ナンバープレートに刻まれた「OUTATIME」をデザインした。ボタン周りの配色は、タイムトラベルの行き先を設定するための装置「タイムサーキット」をイメージしたマルチカラーとなっている。また、裏蓋には劇中でタイムトラベルの要となる装置「フラックス・キャパシター」を刻印し、中留（留め具部分）には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロゴをあしらうなど、細部にこだわった。さらに専用パッケージは、映画の世界観をイメージしたビデオテープ風に仕上げ、作品のレトロな世界観を再現。ウオッチとしてだけではなく、コレクションとしても楽しめる。Back to the Future（C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.