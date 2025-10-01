カシオ、サウナー専用腕時計「サ時計」の一般販売を開始

サウナー専用腕時計「サ時計」

クラウドファンディングで約2200台を9分ほどで完売！

カラーバリエーションは2色

カシオ計算機は、設定温度100℃までのサウナで使用できるサウナー（サウナ愛用者）専用腕時計「SAN-100H」を10月17日に発売する。価格は1万6500円。サウナ人気が高まる一方で、一般的な腕時計はサウナに持ち込めないという課題があった。サウナー専用腕時計「サ時計」として開発した新製品は、設定温度100℃までのサウナで使用でき、サウナの経過時間をアナログ針で計れる「サウナモード」（12分計）を搭載する。12分計と通常の時計表示はボタン一つで簡単に切り替えられ、手軽に計測できる。また、耐熱設計に加えて、防水設計のケースに湿気の入りにくい樹脂を採用し、時計内部を曇りにくくしたうえで、裏蓋のネジが肌に触れにくい構造にすることで長時間の着用でも不快感を与えないように配慮するなど、細部に至るまでサウナでの使いやすさを追求した。カラーは、オレンジのバンドと白の文字板の「SAN-100H-7B」、バンドと文字板がブラックの「SAN-100H-1B」の2色。サウナ、水風呂、外気浴のサウナルーティンをイラストで描いた専用パッケージを用意し、サウナ好きへのプレゼントとしても喜ばれるデザインに仕上げた。サ時計は、カシオの新規事業提案プログラムを経て商品化に至り、2024年に市場調査も兼ねて「Makuake」でクラウドファンディングを実施した。その際は開始9分ほどで約2200台が完売した。