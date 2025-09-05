TV放送開始30周年記念！　「エヴァ」と「G-SHOCK」コラボモデル

「エヴァンゲリオン」とコラボ

カシオ計算機は耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、1995年10月のTV放送開始から今年10月で30周年を迎えるアニメ『エヴァンゲリオン』とのコラボレーションモデル「GA-110EVA30」を10月17日に発売する。価格は3万7400円。2010年発売の初のコラボモデル「GA-110EV」と同様に「GA-110」をベースモデルに採用し、シリーズのメカニックデザインを手がける山下いくと氏による新規描き下ろしデザインをもとに、腕時計全体を通してエヴァンゲリオンの世界観を表現した。短バンドにはエヴァンゲリオン初号機の特徴的な角、ベゼルには初号機の顔、ベゼル下部から長バンドにかけては、ロンギヌスの槍を構え投げようとする初号機の左腕を描いた。なお、エヴァンゲリオンの世界観を細部まで再現できるよう、G-SHOCKとして初めて4色プリントを採用している。フェイスには、9時位置のインダイアル針に使徒のモチーフを採用。文字板を分割させるY字型のパーツには作中で印象的な「CAUTION」のパターンをあしらった。遊環に「NEON GENESIS」、バンド先端に「NERV」ロゴ、裏蓋に30周年記念ロゴを刻印する。エヴァンゲリオンの世界観を表現したスペシャルパッケージ入り。