NBAで活躍する八村塁選手のシグネチャーモデルのG-SHOCK第5弾

八村塁選手のシグネチャーモデル第5弾

「GM-5600RH」

八村選手の闘志と情熱を象徴するようなデザイン

文字板、裏蓋、遊環

八村塁選手

カシオ計算機は耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、北米プロバスケットボールリーグ（NBA）のロサンゼルス・レイカーズで活躍している八村塁（はちむら るい）選手のシグネチャーモデル第5弾「GM-5600RH」を9月5日に発売する。価格は3万9600円。メタルベゼルが特徴の「GM-5600」をベースモデルに採用し、力強さを感じさせるブラックに情熱的なレッドのアクセントカラーを随所に配することで、八村選手の闘志と情熱を象徴するようなデザインに仕上げた。フェイス上部と裏蓋には、漢字の「八」と刀を組み合わせてHachimuraの「H」をシンボル化した、通称「ブラックサムライ」と呼ばれるオリジナルロゴをデザイン。遊環には、八村選手のサインを刻印し、シグネチャーモデルならではの特別感を演出している。また、ベゼルやボタンなどのメタルパーツには、耐摩耗性と質感を高めるIP（イオンプレーティング）処理を施した。バンドの主な樹脂パーツには、再生可能な有機資源を原料としたバイオマスプラスチックを採用しており、環境負荷の低減に配慮しながら、しなやかな装着感と優れた耐久性を実現した。本体と同様にブラックを基調にレッドをアクセントとしてあしらったスペシャルパッケージ入り。