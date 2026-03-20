Victor×ディズニーストア 「アナとエルサ」「チップ＆デール」ズートピア「ニック」仕様のワイヤレスイヤホンが登場

Victor×ディズニーストア 第三弾企画

本体からパッケージまで各キャラクターのデザインを採用

キャラクターボイスを採用した特別仕様

パッケージまで各キャラクターのデザインに

HA-A20T-NK（ニック）

HA-A20T-CD（チップ＆デール）

HA-A20T-AE（アナとエルサ）

JVCケンウッドはこのほど、Victorブランドからディズニーストアとの共同企画の第三弾として、完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」に特別デザインを施した「ニック」「チップ＆デール」「アナとエルサ」モデルを発表。3月20日にディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpで発売する。希望小売価格は7200円。新製品は、発売中の完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」をベースにイヤホン本体と充電ケース、パッケージに、各キャラクターのデザインを落とし込んだコラボモデル。これまでも好評だったキャラクターボイスを搭載し、電源ON／OFFと、ワイヤレス接続／切断の際に、それぞれのキャラクターボイスを聞くことができる。カラーは「ニック」仕様がグリーン、「チップ＆デール」仕様がライトブラウン、「アナとエルサ」仕様がアイスブルー。付属のイヤーチップも本体に合わせたカラーリングとなっている。「HA-A20T」は、コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン。高音質ドライバーで、バランスの取れた心地よいサウンドが特徴だ。連続再生時間はイヤホン本体で最大7時間、ケースと合わせて最大24時間。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整などの基本機能の操作が可能で、片耳だけでの使用にも対応する。また、自動で本体の電源のON／OFFやワイヤレス接続ができるオートオン／オフ＆オートコネクト機能を搭載し、使いやすい仕様だ。このほか、テレワークなどでも快適に通話できるマイクミュート機能を備え、雨や水しぶきに強い生活防水仕様（IPX4相当）となっている。