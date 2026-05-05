持ち運びOK 自動ボーカル除去機能搭載のスピーカー＆マイクセット Aladdin Xから

カラオケもできるスピーカー＆マイクセットが登場

どこでも楽しめるポータブルタイプ パーティーに便利なムードライト付き

Aladdin SoundMate Set

マイク専用充電スタンドも付属

好きな曲も歌って楽しめる

パーティーに便利なムードライト

Aladdin Xは5月19日、プロジェクターやスマートフォン、タブレット、PCなどと接続して使用できるスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」を発売する。価格は2万4980円。新製品は、持ち運びが可能な50Wステレオスピーカーと専用マイクを組み合わせた、ポータブル型の音響セット。自宅でのカラオケだけでなく、野外でのパーティーやキャンプ、旅行などで気軽に音楽体験を楽しめる。本体サイズはスピーカーが直径100×210mmで、マイクが直径40×145mm。重さも両方合わせても1004gと、軽量で持ち運びしやすい設計だ。マイク専用充電スタンドが付属しており、マイク収納も兼ねている。ワンタッチで伴奏のオン／オフを切り替えられるほか、自動ボーカル除去機能を使えば、歌唱時には音声成分を抑え、伴奏を中心に再生できる。好きな曲を歌って楽しむことも可能だ。約3.5時間の充電で連続再生時間は最大約14時間。長時間再生にも対応する。接続方式はAUX、USB Type-C、Bluetoothの3通り。このほか、パーティーなどで映える6種類のムードライトも備えている。