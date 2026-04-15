レトロな見た目に最新技術を詰め込んだ！ネオレトロなBluetoothスピーカー「GB-001」

ネオレトロなカセットプレイヤー搭載

Bluetoothスピーカー

見た目だけじゃない 音質を追求し使い方もいろいろ！

GB-001

レトロなボタン

AUX入力、マイク入力（モノラル）、

ヘッドホン出力に対応

ギター接続して

アンプとしても使用可能

完実電気は4月17日、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」のカセットプレイヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」を発売する。市場予想売価は8万9990円。新製品は、1980年代を象徴するブームボックスをネオレトロデザインで現代的に再解釈した高性能Bluetoothスピーカー。ブラッシュドアルミニウムなどの高品質素材を採用し、耐久性とデザイン性を兼ね備えている。また、左右独立のウーファーとツイーターを搭載し、広がりのあるフルレンジのステレオサウンドを実現した。サイズは50.6×25.1×17.9cmで、重さは約6.81kg。バッテリーはリチウムイオンで容量は3000mAh。連続再生時間は最大で約28時間（ヘッドホン使用・AUX入力時）。接続端子は、AUX入力、マイク入力（モノラル）、ヘッドホン出力（3.5mm）。カセットプレイヤー／レコーダーも搭載しており、アナログ音源も楽しめる。さらに、内部スピード制御を備えた高性能カセットデッキメカニズムを採用することで、安定した再生性能を実現。録音・再生では、Type I（ノーマル）カセットとType II（クローム）カセットの両方に対応し、優れた音質も追求した。バックライト付きの2基のVUメーターは、どことなくレトロな雰囲気を感じさせ、再生・録音レベルを視覚的に確認しながらコントロールできる。レベル調整が可能なマイク入力端子も備えており、ライブ録音にも対応可能だ。有線接続やBluetoothストリーミングでも、4基のHi-Fiクラススピーカーが合計104Wの出力を発揮。サウンド面では、「We Are Rewind」独自のサウンドチューニングに加え、空間拡張機能を使えば、臨場感のあるステレオ体験も可能だ。