内蔵スピーカー＆Bluetooth搭載 箱から出してすぐ使えるターンテーブルが約2.5万円 完実電気から

温かみのある豊かなサウンド レコードの音を無線でも楽しめる

Rise Up Bluetooth Turntable

内蔵スピーカーを搭載

Audio-Technica製AT3600Lスタイラスを採用

Bluetoothスピーカーやヘッドホンで

レコードの音を楽しめる

プレイリストのストリーミングも可能

ダストカバー付き

完実電気は4月10日、サステナブルデザインとサウンドクオリティを追求するオーディオブランド「House of Marley」から、ステレオスピーカーを備えたターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を発売する。価格は2万4980円。新製品は、内蔵スピーカーを搭載し、Bluetoothに対応することで、複雑なセットアップや追加の機器が不要な初心者でも扱いやすいターンテーブル。箱から出して電源を入れ、再生ボタンを押すだけで使い始められる。天然素材の採用から、レコード本来の個性を引き出す精密設計のトーンアームとカートリッジまで、細部に配慮して仕上げた本体は、温かみのある豊かなサウンドを実現。Audio-Technica製AT3600Lスタイラスを採用し、高い信頼性を備えている。ワイヤレス再生が可能なので、レコードの音をBluetoothスピーカーや対応ヘッドホンで楽しめるほか、プレイリストをターンテーブルへストリーミングすることもできる。本体は、竹素材仕上げとリサイクルフェルト製スリップマットを採用し、サステナブルな素材使いが特徴。ターンテーブルの保護に役立つ一体型ダストカバーも付属する。サイズはW39×D32×H15cmで、重さは約3.9kg。