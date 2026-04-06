球場の大音量から耳を守る新常識！ 阪神ファン必見「静かに楽しむ」応援グッズ

ECLEAR Earplug

応援は全力、耳は冷静 観戦スタイルを変える耳栓

大音量だけを抑える設計

就寝時も使える

快適なフィット感

阪神タイガースカラー

バッグに装着できる

集中したいときにも活躍

「プロ野球観戦やライブの熱気は楽しみたい。でも、試合後の耳鳴りや疲労感が気になる」。そんな悩みに応える新アイテムが登場した。「推し活」と「静活」が両立できる、エレコムの阪神タイガースカラーモデル耳栓「ECLEAR Earplug」だ。価格はオープンで、実勢価格は2479円前後。ECLEAR Earplugは、ただ音を遮断する耳栓ではない。球場やライブ会場の臨場感はほどよく残しつつ、大音量だけを抑える設計。「翌日まで疲れが残る」「耳がキーンとする」と感じる人もいるだろう。応援は楽しみたいが、体への負担は減らしたいというニーズに応えたアイテムといえる。耳穴に収まる薄型デザインと柔らかいシリコン素材を採用。横になっても違和感が少なく、試合観戦だけでなく、就寝時や移動中にも使える。長時間でも負担が少ない約1gの軽量設計。水洗い可能で繰り返し使える。4サイズ（XS～L）のイヤーチップも付属。清潔さと快適さを重視している。デザイン面も見逃せない。阪神タイガースのイエロー×ブラックのチームカラーにロゴをあしらい、「さりげない推し活」を楽しめる仕上がりだ。また、コンパクトな収納ケース付きで、バッグやベルトに装着できるカラビナループも搭載。応援グッズとしての存在感と、日常使いできる実用性を両立している。さらに、集中したいとき、飛行機や新幹線での移動、生活音が気になる夜の睡眠など、「静かな時間を確保したい」シーンでも活躍。推し活グッズでありながら、日常の質を底上げするツールだ。大音量を我慢するのではなく、上手にコントロールするという選択。この春、阪神ファンにとって、ECLEAR Earplugは応援スタイルを進化させる必須アイテムといえそうだ。