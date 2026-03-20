外付けブルーレイドライブ バッファローに続きエレコムも終売へ 残るはIOデータ機器のみに

バッファローに続く終売発表に 9製品が対象

終売が発表された製品

エレコムは3月17日、同社で展開する外付けブルーレイドライブについて、現在の在庫をもって販売を終了すると発表した。対象製品は9製品。型番は以下の通り。・LBD-PWA6U3CLBK・LBD-PWA6U3LBK・LBD-PWA6U3LWH・LBD-PWB6U3CMGY・LBD-PWB6U3CMSV・LBD-PWB6U3CSBK・LBD-PWB6U3CSWH・LBD-PWC6U3CVBK・LBD-PWC6U3CVWH販売終了は6月30日。在庫状況によっては時期が前後する可能性がある。外付けブルーレイドライブ（BD）においては、2月26日にもバッファローが全製品の販売終了を発表しており、相次ぐ終売の発表となった。バッファローは終了時期を7月と予定しており、後継製品はなく事実上の市場撤退。主要メーカーで残るは、IOデータ機器のみとなった。ブルーレイというメディア自体が衰退の一途を辿っているともいわれる昨今、外付けBDも例に漏れず市場は縮小傾向だ。ソニーやパナソニックが録画用ブルーレイディスクの生産終了を発表するなど、ブルーレイ関連市場を見ても撤退するメーカーは後を絶たない。