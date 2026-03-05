撤退発表のバッファローが1位・2位独占、26年2月に売れた外付けブルーレイドライブTOP10

BRXL-PT6U3-BKE

外付けブルーレイドライブメーカー別販売台数シェア

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、外付けブルーレイドライブの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 BRXL-PT6U3-BKE（バッファロー）2位 BRXL-PTV6U3-BKB（バッファロー）3位 LBD-PWC6U3CVBK（ロジテックINAソリューションズ）4位 LBD-PWB6U3CSBK（ロジテックINAソリューションズ）5位 BDレコ（BRP-R1）（IOデータ機器）6位 BRXL-PT6U3-WHE（バッファロー）7位 LBD-PWA6U3LBK（ロジテックINAソリューションズ）8位 LBD-PWC6U3CVWH（ロジテックINAソリューションズ）9位 LBD-PWB6U3CSWH（ロジテックINAソリューションズ）10位 BRP-UC6Z/H（IOデータ機器）26年2月の外付けブルーレイドライブ売れ筋ランキングは、バッファロー「BRXL-PT6U3-BKE」が首位を獲得した。2位はバッファロー「BRXL-PTV6U3-BKB」で、同社が1位・2位を独占した。同社は2月26日に外付けブルーレイドライブ全製品の販売終了を発表している。終了時期は26年7月を予定。後継製品はなく市場からの撤退となる。5位にはIOデータ機器の「BDレコ（BRP-R1）」が初登場した。テレビ録画用ハードディスクに保存した番組をBlu-rayディスクやDVDにダビングできる新製品で、26年2月に発売されたばかりだ。外付けブルーレイドライブ市場でのバッファローのメーカー別販売台数シェアは、26年2月時点で47.5％と約半数を占めており、同社撤退の影響は大きい。なお、2位がエレコムグループのロジテックINAソリューションズで35.7％、3位がアイ・オー・データ機器で16.2％だった。同市場の23年3月の販売台数を「100.0」とした時の指数は26年2月時点で「62.8」。市場規模は過去3年で約4割縮小している。ブルーレイ関連市場では撤退が相次いでいる。パナソニックが23年1月に、ソニーが25年2月に録画用ブルーレイディスクの生産終了を発表した。また、25年4月にはパイオニアがブルーレイドライブを含む光学ディスク事業から撤退。そして、26年1月にTVS REGZA、2月にソニーがBDレコーダーの生産完了を明らかにした。