家電レンタルは実際どう？ メリットやデメリット、主要業者やおすすめな人をまとめて解説
コラム
2026/05/05 10:00
家電レンタルは、初期費用を抑えながら必要な期間だけ利用できる便利なサービスですが、長期間利用すると購入よりも割高になるケースもあり、使い方によって向き・不向きが分かれます。そのため、メリットだけでなくデメリットや購入との違いを理解したうえで、自分に合った選択をすることが重要です。
本記事では、家電レンタルの基本的な仕組みからメリット・デメリット、主要サービスの特徴までをわかりやすく解説します。「レンタルと購入どちらがよいか迷っている」という方は、ぜひ参考にしてください。
家電レンタルとは、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品を一定期間借りて利用できるサービスのことを指します。購入とは異なり、初期費用を抑えながら必要な期間だけ利用できるのが特徴です。
契約期間は数日～数年まで幅広く、ライフスタイルに合わせて選べるのが一般的です。期間終了後は、主に以下のような選択肢があります。
返却する
契約を延長する
そのまま買い取る
また、取り扱い家電は以下のような生活必需品が中心です。
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ
テレビ・掃除機
エアコン・炊飯器 など
料金の目安としては、単身向けの家電セットで月額5000円～1万円程度が相場といえるでしょう。家電レンタルは、「必要な期間だけ使う」という前提で設計されたサービスであり、特に短期利用や初期費用を抑えたい場面で活用されるサービスです。
家電レンタルと似たサービスとして「家電サブスク（サブスクリプション）」がありますが、両者には契約形態や利用スタイル、取扱家電に違いがあります。主な違いを整理すると、以下のとおりです。
たとえば、単身赴任や短期の引っ越しなど「利用期間が明確に決まっている場合」は家電レンタルが適しています。一方で、最新家電を定期的に使い替えたい場合は、サブスク型のサービスが向いているケースもあるでしょう。
どちらが優れているというよりも、利用期間や目的によって適したサービスが異なる点を理解しておくことが重要です。
ここでは、家電レンタルの代表的なメリットとして、以下の3つを紹介します。
初期費用が安い
処分費用がかからない
最新家電を試せる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
家電レンタルの大きなメリットの一つは、購入に比べて初期費用を大きく抑えられる点です。
通常、冷蔵庫や洗濯機などを一式そろえる場合、数万円～十数万円程度のまとまった費用が必要になります。一方、レンタルであれば月額料金で利用できるため、初期の負担を最小限に抑えることが可能です。例えば、一人暮らし向けの家電セットであれば、数千円程度から利用できるケースもあります。
そのため、引っ越し直後や急な単身赴任など、「すぐに生活環境を整えたいが、大きな出費は抑えたい」という場面でも活用しやすいでしょう。
家電レンタルは、利用後の処分にかかる手間や費用を抑えられる点も大きなメリットです。
通常、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を処分する場合は、家電リサイクル法に基づき、数千円前後の費用がかかることが一般的です。さらに、回収の手配や搬出作業なども必要となるため、時間や労力がかかる点も見逃せません。
一方、レンタルであれば、契約終了後に返却するだけで済むケースが多く、処分費用が発生しない、または回収費込みの料金体系になっていることがほとんどです。
家電レンタルは、購入前に最新家電を気軽に試せる点も魅力の一つです。
レンタルであれば、一定期間実際に使いながら使用感を確認できるため、購入後の後悔を防ぎやすくなります。サービスによっては気に入った製品をそのまま買い取れるプランもあり、「試してから購入する」という使い方も可能です。
家電レンタルは便利なサービスですが、利用するうえで注意しておきたいポイントもあります。ここでは、家電レンタルの代表的なデメリットとして、以下の4つを紹介します。
長期利用だと割高になりやすい
借りられる製品が限られる
中古品が提供される場合がある
違約金などの条件が設定されていることがある
それぞれの注意点について、具体的に見ていきましょう。
家電レンタルは手軽に始められる一方で、長期間利用すると購入よりも総額が高くなるケースがあります。
月額料金が低く設定されているため一見お得に感じますが、利用期間が長くなるほど費用が積み重なっていく点には注意が必要です。例えば、月額5,000円の家電セットをレンタルした場合、1年間で6万円、2年間では12万円となります。
同等の家電を購入する場合、10万円前後でそろえられるケースもあるため、結果的にレンタルの方が割高になることも珍しくありません。
家電レンタルは便利なサービスですが、選べる製品の種類が限られる点には注意が必要です。メーカーや型番、カラーなどを細かく指定したい場合、希望通りの製品が見つからないこともあります。
例えば、「このメーカーの最新ドラム式洗濯機を使いたい」といったこだわりがある場合、レンタルでは対応できないケースもあるでしょう。また、在庫状況によっては希望のタイミングで借りられないこともあり、急ぎの場合には選択肢がさらに狭まる可能性もあります。
家電レンタルでは、新品ではなく中古品や再整備品が提供される場合がある点にも注意が必要です。サービス側は、コストを抑えるために過去に別の利用者が使用した製品をクリーニング・点検したうえで再提供しているケースがほとんどです。通常使用には問題がない状態で貸し出されますが、以下のような点が気になる方もいるでしょう。
外観に細かなキズや使用感がある
製造年がやや古い場合がある
冷蔵庫や洗濯機などは衛生面が気になる
なお、最近では新品を指定できるプランや、状態ランクを選べるサービスも増えています。そのため、家電レンタルを利用する際は、中古品が含まれる可能性を理解したうえで、自分の許容範囲に合ったプランを選ぶことが重要です。
家電レンタルでは、契約内容によって違約金が発生する可能性がある点にも注意が必要です。特に、あらかじめ契約期間が決まっているプランでは、途中解約をすると違約金が発生するケースがほとんどです。
具体的な金額はサービスごとに条件が異なるため、事前に利用規約を確認しておきましょう。
家電レンタルを検討するうえで重要なのが、「購入と比べてどちらが安いのか」という点です。
結論として、短期間であればレンタル、長期間であれば購入のほうが安くなるケースが多いといえます。
以下では、冷蔵庫・洗濯機といった大型家電を想定し、購入・レンタルそれぞれの価格を比較してみましょう。
※料金は目安であり、製品やサービスによって異なります。
このように、1年程度の利用であればレンタルの方が安くなる可能性がありますが、2年以上使う場合は購入の方がコストを抑えやすい傾向があります。そのため、購入・レンタルで迷っている場合は、どのくらいの期間使うかを基準に判断するとよいでしょう。
ここでは、代表的な家電レンタルサービスとして以下の3つを紹介します。
かして!どっとこむ
Rentio（レンティオ）
あるる
それぞれの特徴を比較しながら、自分に合ったサービスを見つけてみましょう。
かして!どっとこむは、家具・家電レンタルの中でも品揃え・価格・対応エリアのバランスが優れた定番サービスです。初めて家電レンタルを利用する方でも使いやすく、幅広いニーズに対応できる点が特徴といえるでしょう。
最大の魅力は、冷蔵庫や洗濯機といった生活必需品をはじめ、家具や生活用品までまとめてレンタルできる点です。単身向けからファミリー向けまで幅広いサイズ・種類が用意されており、引っ越しや新生活の準備にも適しています。
出典：かして!どっとこむ
Rentio（レンティオ）は、カメラや美容家電、ロボット掃除機などの高機能・最新家電を気軽に試せる点が特徴のレンタルサービスです。他の家電レンタルサービスと比べて取り扱いジャンルが幅広く、特に「お試し利用」に強いのが特徴です。
さらに、商品ごとにレビューや利用事例が掲載されているため、実際の使用イメージを把握しやすい点もメリットです。特にガジェットや高機能家電に興味がある方に向いているといえるでしょう。
出典：Rentio（レンティオ）
あるるは、シンプルな料金体系と手軽さが特徴の家電レンタルサービスです。特に、一人暮らしや短期間の利用を想定したプランが充実しており、初めてレンタルを利用する方でも使いやすい点が魅力といえるでしょう。
取り扱い家電は、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの生活必需品が中心で、必要最低限の家電をまとめてそろえられるセットプランも用意されています。そのため、「まずは生活に必要な家電だけそろえたい」という方に適しています。
出典：あるる
家電レンタルは、必要な期間だけ家電を利用できる便利なサービスであり、初期費用を抑えたい方や短期間の利用を想定している方に適した選択肢です。特に引っ越しや単身赴任など、利用期間が決まっている場合にはおすすめといえます。
一方で、長期間利用すると購入よりも割高になるケースがあるほか、選べる製品が限られる、中古品が含まれる場合があるといった点には注意が必要です。
目的や利用期間を明確にしたうえで、自分にとって最適な方法を選んでみましょう。
本記事では、家電レンタルの基本的な仕組みからメリット・デメリット、主要サービスの特徴までをわかりやすく解説します。「レンタルと購入どちらがよいか迷っている」という方は、ぜひ参考にしてください。
家電レンタルの基本と仕組み
家電レンタルとは、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品を一定期間借りて利用できるサービスのことを指します。購入とは異なり、初期費用を抑えながら必要な期間だけ利用できるのが特徴です。
契約期間は数日～数年まで幅広く、ライフスタイルに合わせて選べるのが一般的です。期間終了後は、主に以下のような選択肢があります。
返却する
契約を延長する
そのまま買い取る
また、取り扱い家電は以下のような生活必需品が中心です。
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ
テレビ・掃除機
エアコン・炊飯器 など
料金の目安としては、単身向けの家電セットで月額5000円～1万円程度が相場といえるでしょう。家電レンタルは、「必要な期間だけ使う」という前提で設計されたサービスであり、特に短期利用や初期費用を抑えたい場面で活用されるサービスです。
サブスクとの違い
家電レンタルと似たサービスとして「家電サブスク（サブスクリプション）」がありますが、両者には契約形態や利用スタイル、取扱家電に違いがあります。主な違いを整理すると、以下のとおりです。
|項目
|家電レンタル
|家電サブスク
|契約形態
|期間固定（短期～中期）
|月額制で継続利用
|利用期間
|数日～数年
|解約まで継続
|取扱家電
|白物家電などの
生活必需家電が中心
|必需家電から
最新の黒物家電まで幅広い
|利用目的
|単身赴任などの期間が決まっている際の
一時的なレンタル
|最新家電のお試し利用や
長期間利用を前提としたレンタル
たとえば、単身赴任や短期の引っ越しなど「利用期間が明確に決まっている場合」は家電レンタルが適しています。一方で、最新家電を定期的に使い替えたい場合は、サブスク型のサービスが向いているケースもあるでしょう。
どちらが優れているというよりも、利用期間や目的によって適したサービスが異なる点を理解しておくことが重要です。
家電レンタルのメリット
ここでは、家電レンタルの代表的なメリットとして、以下の3つを紹介します。
初期費用が安い
処分費用がかからない
最新家電を試せる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
初期費用が安い
家電レンタルの大きなメリットの一つは、購入に比べて初期費用を大きく抑えられる点です。
通常、冷蔵庫や洗濯機などを一式そろえる場合、数万円～十数万円程度のまとまった費用が必要になります。一方、レンタルであれば月額料金で利用できるため、初期の負担を最小限に抑えることが可能です。例えば、一人暮らし向けの家電セットであれば、数千円程度から利用できるケースもあります。
そのため、引っ越し直後や急な単身赴任など、「すぐに生活環境を整えたいが、大きな出費は抑えたい」という場面でも活用しやすいでしょう。
処分費用がかからない
家電レンタルは、利用後の処分にかかる手間や費用を抑えられる点も大きなメリットです。
通常、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を処分する場合は、家電リサイクル法に基づき、数千円前後の費用がかかることが一般的です。さらに、回収の手配や搬出作業なども必要となるため、時間や労力がかかる点も見逃せません。
一方、レンタルであれば、契約終了後に返却するだけで済むケースが多く、処分費用が発生しない、または回収費込みの料金体系になっていることがほとんどです。
最新家電を試せる
家電レンタルは、購入前に最新家電を気軽に試せる点も魅力の一つです。
レンタルであれば、一定期間実際に使いながら使用感を確認できるため、購入後の後悔を防ぎやすくなります。サービスによっては気に入った製品をそのまま買い取れるプランもあり、「試してから購入する」という使い方も可能です。
家電レンタルのデメリット
家電レンタルは便利なサービスですが、利用するうえで注意しておきたいポイントもあります。ここでは、家電レンタルの代表的なデメリットとして、以下の4つを紹介します。
長期利用だと割高になりやすい
借りられる製品が限られる
中古品が提供される場合がある
違約金などの条件が設定されていることがある
それぞれの注意点について、具体的に見ていきましょう。
長期利用だと割高
家電レンタルは手軽に始められる一方で、長期間利用すると購入よりも総額が高くなるケースがあります。
月額料金が低く設定されているため一見お得に感じますが、利用期間が長くなるほど費用が積み重なっていく点には注意が必要です。例えば、月額5,000円の家電セットをレンタルした場合、1年間で6万円、2年間では12万円となります。
同等の家電を購入する場合、10万円前後でそろえられるケースもあるため、結果的にレンタルの方が割高になることも珍しくありません。
借りられる製品が限られる
家電レンタルは便利なサービスですが、選べる製品の種類が限られる点には注意が必要です。メーカーや型番、カラーなどを細かく指定したい場合、希望通りの製品が見つからないこともあります。
例えば、「このメーカーの最新ドラム式洗濯機を使いたい」といったこだわりがある場合、レンタルでは対応できないケースもあるでしょう。また、在庫状況によっては希望のタイミングで借りられないこともあり、急ぎの場合には選択肢がさらに狭まる可能性もあります。
借りる家電が中古品の場合がある
家電レンタルでは、新品ではなく中古品や再整備品が提供される場合がある点にも注意が必要です。サービス側は、コストを抑えるために過去に別の利用者が使用した製品をクリーニング・点検したうえで再提供しているケースがほとんどです。通常使用には問題がない状態で貸し出されますが、以下のような点が気になる方もいるでしょう。
外観に細かなキズや使用感がある
製造年がやや古い場合がある
冷蔵庫や洗濯機などは衛生面が気になる
なお、最近では新品を指定できるプランや、状態ランクを選べるサービスも増えています。そのため、家電レンタルを利用する際は、中古品が含まれる可能性を理解したうえで、自分の許容範囲に合ったプランを選ぶことが重要です。
違約金などが設定されていることがある
家電レンタルでは、契約内容によって違約金が発生する可能性がある点にも注意が必要です。特に、あらかじめ契約期間が決まっているプランでは、途中解約をすると違約金が発生するケースがほとんどです。
具体的な金額はサービスごとに条件が異なるため、事前に利用規約を確認しておきましょう。
レンタルと購入のコスト比較
家電レンタルを検討するうえで重要なのが、「購入と比べてどちらが安いのか」という点です。
結論として、短期間であればレンタル、長期間であれば購入のほうが安くなるケースが多いといえます。
以下では、冷蔵庫・洗濯機といった大型家電を想定し、購入・レンタルそれぞれの価格を比較してみましょう。
|項目
|レンタル
|購入
|初期費用
|数千円～1万円程度
|約8万円～12万円
|月額
|約4000～6000円
|なし
|1年間の総額
|約5万円～7万円
|約8万円～12万円
|2年間の総額
|約10万円～14万円
|約8万円～12万円
このように、1年程度の利用であればレンタルの方が安くなる可能性がありますが、2年以上使う場合は購入の方がコストを抑えやすい傾向があります。そのため、購入・レンタルで迷っている場合は、どのくらいの期間使うかを基準に判断するとよいでしょう。
おすすめの家電レンタルサービス
ここでは、代表的な家電レンタルサービスとして以下の3つを紹介します。
かして!どっとこむ
Rentio（レンティオ）
あるる
それぞれの特徴を比較しながら、自分に合ったサービスを見つけてみましょう。
かして!どっとこむ
かして!どっとこむは、家具・家電レンタルの中でも品揃え・価格・対応エリアのバランスが優れた定番サービスです。初めて家電レンタルを利用する方でも使いやすく、幅広いニーズに対応できる点が特徴といえるでしょう。
最大の魅力は、冷蔵庫や洗濯機といった生活必需品をはじめ、家具や生活用品までまとめてレンタルできる点です。単身向けからファミリー向けまで幅広いサイズ・種類が用意されており、引っ越しや新生活の準備にも適しています。
出典：かして!どっとこむ
Rentio（レンティオ）
Rentio（レンティオ）は、カメラや美容家電、ロボット掃除機などの高機能・最新家電を気軽に試せる点が特徴のレンタルサービスです。他の家電レンタルサービスと比べて取り扱いジャンルが幅広く、特に「お試し利用」に強いのが特徴です。
さらに、商品ごとにレビューや利用事例が掲載されているため、実際の使用イメージを把握しやすい点もメリットです。特にガジェットや高機能家電に興味がある方に向いているといえるでしょう。
出典：Rentio（レンティオ）
あるる
あるるは、シンプルな料金体系と手軽さが特徴の家電レンタルサービスです。特に、一人暮らしや短期間の利用を想定したプランが充実しており、初めてレンタルを利用する方でも使いやすい点が魅力といえるでしょう。
取り扱い家電は、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの生活必需品が中心で、必要最低限の家電をまとめてそろえられるセットプランも用意されています。そのため、「まずは生活に必要な家電だけそろえたい」という方に適しています。
出典：あるる
まとめ
家電レンタルは、必要な期間だけ家電を利用できる便利なサービスであり、初期費用を抑えたい方や短期間の利用を想定している方に適した選択肢です。特に引っ越しや単身赴任など、利用期間が決まっている場合にはおすすめといえます。
一方で、長期間利用すると購入よりも割高になるケースがあるほか、選べる製品が限られる、中古品が含まれる場合があるといった点には注意が必要です。
目的や利用期間を明確にしたうえで、自分にとって最適な方法を選んでみましょう。