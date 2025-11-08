家電を「試してから買う」時代へ！ airCloset Mallがビックカメラと実証実験

「ビックカメラ」来店客に「購入前に試す」選択肢を提供する実証実験が開始

購入しなくても安心して返却できる

実証実験の実施概要

エアークローゼットは11月6日～2026年4月30日の期間、同社の運営する家電などのレンタルサービス「airCloset Mall（エアクロモール）」において、ビックカメラとの連携による「お試し消費」を拡大する実証実験を実施している。この実証実験では、エアークローゼットとビックカメラの協働によって、全国の「ビックカメラ」直営店舗42店舗と、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」において、購入を検討する来店客に商品を自宅で一定期間試してから購入できる体験を提供する。具体的には、「ビックカメラ」の店頭および「ビックカメラ・ドットコム」で商品の購入を検討している来店客に「airCloset Mall」を案内して、「airCloset Mall」からオンラインでレンタルを申し込むと、その商品を自宅で試せるようになる。実際に試してみて、納得すれば購入が可能で、購入しない場合はそのまま返却できるようにすることで、来店客に対して「購入前に試す」という選択肢を提供する。「airCloset Mall」を通じて試せる商品には、美容家電・掃除家電・生活家電など400点以上が含まれている。