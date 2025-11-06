【エリア別】東京圏で売れたのは！　2025年10月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/11/6

Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月の月次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位 arrows We2 FCG02（FCNT）4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7位 arrows We2 F-52E（FCNT）8位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）9位 Xperia 10 VII XQ-FE44（ソニー）10位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）