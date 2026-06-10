約20gで高速1050MB／sとType-A／Cに対応、手のひらサイズのSSD「Revolve R10 mini」

Revolve R10 mini

軽量ボディで持ち運びがさらに快適に

手のひらサイズで持ち歩きやすい

従来モデルから進化

最大読込速度1050MB／sの高速転送に対応

創作も保存も素早くバックアップ

USB Type-A／Cを搭載

回転式デザインを採用

ブラックを基調としたミニマルなデザイン

日本発のストレージブランド「SUNEAST」から、ポータブルSSDの新モデル「Revolve R10 mini」が6月5日に発売となった。従来モデルの利便性を維持しながら、小型・軽量化を実現。日常使いからビジネス、クリエーティブ用途まで対応する新たなストレージだ。価格はオープンで、実勢価格は512GBが2万8800円、1TBが4万4800円。Revolve R10 miniは重さが約20gと非常に軽量。サイズも手のひらに収まるコンパクト設計で、ポケットやバッグに入れてもかさばらない。従来モデルと比べて、約40％の軽量化、約30％減のサイズを実現し、持ち歩きやすい点が特徴だ。最大読込速度1050MB／sの高速転送に対応。写真や動画、ゲームデータなどの大容量ファイルもスムーズに移動できるため、バックアップ用途はもちろん、クリエーティブ作業にも適している。USB Type-AとUSB Type-Cの両方を搭載。PCだけでなくスマートフォン（スマホ）やタブレット端末にも直接接続でき、ケーブルを持ち歩く必要がない点がメリットだ。回転式デザインを採用しており、端子の切り替えがスムーズに行える。キャップレス構造のため、紛失の心配がなく、外出先でもすぐに使用できる優れた操作性を備えている。ブラックを基調としたミニマルなデザインは、ビジネスシーンにも自然に馴染む。毎日持ち歩くデバイスとして、実用性とデザイン性を両立している。超軽量で高速転送、Type-A／C両対応という三つの強みを兼ね備えたRevolve R10 miniは、スマホの容量不足対策や、外出先でのデータ管理を効率化する新たな選択肢となりそうだ。