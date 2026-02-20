東京駅で実機が試せる！ デルの新生活向けPCイベントに行ってきた

デル・テクノロジーズの体験イベント

最新ラインアップの魅力を一気にチェック

Dell XPSシリーズ

Dell XPSシリーズ

Dell Plusシリーズ

Dell Plusシリーズ

Dell Pro Premium

Dell Pro Premium

Dell All-In-Oneシリーズ

Dell All-In-Oneシリーズ

Alienwareシリーズ

Alienwareシリーズ

自分に必要な1台が見えてくる

桜のオブジェクト

AIが自動でアレンジしたオリジナルステッカー

進学・就職・転勤など、春は新しいスタートが重なる季節。学業でも仕事でも、今やAI機能は欠かせない存在になっている。しかし「結局どのPCが自分に合うの？」という疑問を抱く人も多いはず。そんな中、デル・テクノロジーズが2月20～23日、東京駅八重洲口イベントスペースで「デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～」を開催している。体験無料で、誰でも参加OK。そこで、実際に最新モデルを体験するために行ってきた。会場では、最新のXPSシリーズをはじめ、AIに最適なPCを実際に操作することができる。体験できるPCを紹介しよう。「Dell XPSシリーズ」は実際に触ると、驚くほど軽快な動きと薄型ボディーの美しさが際立つ。映像編集やAI生成アプリなども快適に動きそうなパワーを実感した。まさに、「プレミアム」の名にふさわしい完成度だ。「Dell Plusシリーズ」はビジネスと学業どちらにもマッチし、キーボードの打鍵感が良好。「コスパで選ぶならコレ」と直感で感じる安定感があった。汎用性×コスパのバランスが絶妙だ。「Dell Pro Premium」は高級感と携帯性の両立が印象的。外出が多いユーザーに好相性。ビジネスパーソンに適したハイグレードな軽量モデルといえる。Dell All-In-Oneシリーズは、デル史上初のCopilot＋PC AIOで、デスク周りがスッキリまとまる快適さとAI機能を搭載した処理能力が魅力だ。「Alienwareシリーズ」はRGBイルミネーションと重厚感のある筐体が圧巻。ゲームはもちろん、映像クリエーターにも強い味方になりそうなパワーだ。ゲーマー心をくすぐる圧倒的な存在感といえる。また、会場では桜のオブジェクトが目に入る。このオブジェクトの前で撮影した写真をAIが自動でアレンジ、オリジナルステッカーとしてその場で受け取れるというサービスもあった。ほかにも、SNS投稿で「デルのオリジナルグッズ」がもらえる特典も。質感や速度、画面の綺麗さ、キーボードの感触。これらは体験してこそ分かるポイントだ。この体験イベントは、AI時代のPC選びに迷う人ほど参加する価値があるといえそうだ。（BCN・佐相 彰彦）