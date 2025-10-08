スマホだけじゃない！クアルコムのSnapdragon PCをもっと気軽に持ち歩ける新たなCPUを体感！ イベントは福岡・広島でも開催予定

クアルコムがSnapdragon搭載PCの体験イベントを実施

メーカー5社のSnapdragon搭載PCが集結 道行く人が体験に訪れる

イベント会場は人が行き交う東京駅の改札前

体験ブースを用意

いずれもSnapdragon Xを搭載

平日にもかかわらず、

通りかかった人が展示のPCを体験し話を聞いていく

アンケートに答えると

ノベルティや豪華景品が当たるキャンペーンも

ノベルティのタンブラー、

このほかにハンカチなども用意

モバイル向けから大きなPC用へ ユニークな発展を遂げたCPU

PC Business統括本部長 井田晶也氏

ACアダプターは持ち歩かない スマホ感覚を可能とするクアルコムのSnapdragon X

Snapdragon Xのラインアップ。X2が新たに追加された

AI処理の速度が45TOPS 作業効率が上がってビジネスでも活躍！AI性能が充実

リコール機能で「青いランニングシューズ」と入れる

キーワードに合致する画像を使ったスライドが表示される

クアルコムは10月3～4日「Snapdragon X 搭載最新パソコン体験イベント～Snapdragon is at the heart of your PC～」をJR東京駅の八重洲中央改札外イベントスペースで開催した。クアルコムのSnapdragonといえば、スマートフォン向けのイメージが強いが、2024年からPC向けのCPUも展開している。最近では同じモデルでも、インテルバージョン、クアルコムバージョンの二つを発売するメーカーも少なくないという。イベントでは、マイクロソフト、ASUS、デル・テクノロジーズ、ヒューレット・パッカード、レノボの5社からクアルコムのPC向けCPU「Snapdragon X」シリーズを搭載したモデルが展示された。また、来場者が体験できるブースも各モデルに設けられており「クアルコムってなんですか？」「クアルコムのファンなんです」といった来場者の声も聞かれ、取材日は平日にもかかわらず、賑わいを見せていた。これまでは、CPUと言えば主にインテルとAMDの2社だったが、クアルコムのCPUにはどんな特徴があるのだろうか。PC Business統括本部長の井田晶也氏は「当社はモバイル向けのCPUから始まった。つまり小さいものから大きいPC向けへ、他社とは真逆のところからスタートしている点がポイントです」と語る。主要2社は、PCのCPUをこれまで開発してきた。一方、クアルコムはスマートフォンやタブレットなどに搭載されるモバイル向けのCPU（SoC）をこれまで手掛け、PC向けにも参入してきた形。このルーツの違いは、同社の手掛けるCPUの特徴にも関連付けられる。Snapdragon Xの大きな特徴は、その省エネ性能にある。同CPUを搭載したPCは1回の充電で最大22時間使用でき、長時間使用にも耐えうる性能を持っている。ちょうどスマホのような感覚で使用でき、少しの外出ならば、荷物になりがちなACアダプターを持つ必要もないのだ。また、Snapdragon Xならば、電源の接続有無に関わらずパフォーマンスが変わらないという。確かに、スマホならば、充電していないと性能が落ちるという話は聞いたことがないし、そもそも考えたこともなかった。この点はやはり、スマホ向けCPUを手掛けてきたからこその着眼点と言えよう。Snapdragon Xシリーズは、AI処理に特化したNPUを搭載している点も注目ポイントだ。例えば、Snapdragon X Eliteであれば、AI処理の速度は45TOPS。これは、システムが1秒間に45兆回計算できるということ。エントリーモデルのPCでもこの速度が出せるというから、AI処理についても秀でていると言えそうだ。具体的にAIが使えると何ができるのか。モデルにもよるが、ある一定のスペックを満たした「Copilot＋PC」であれば、便利な「リコール機能」が使用できる。これは、「ファイルの中身は何となくわかるが、具体的なファイル名はわからない」という時に便利な機能だ。入力したキーワードに沿ってファイル内まで検索をかけて、欲しいファイルを見つけ出してくれる。テキストとしての記載はなくとも、画像も認識して検索するので、これまでの検索方法とは異なり、さらに使いやすくなっている。AI技術を含め、最新のSnapdragon搭載PCが体験できるこのイベントは、10月18～19日にイオンモール福岡1Fイーストコート、10月25～26日にイオンモール広島府中1Fウェルカムコートでも開催する。開催時間はいずれも11～18時まで（BCN・寺澤克）。