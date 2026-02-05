約5年ぶりに復活！ 最新AMD Ryzen 9000X3D搭載の最強ゲーミングPC「Alienware Area-51」

「Alienware Area-51」の

新モデル

最新AMD Ryzen 9000X3DとRTX 50シリーズで圧倒的性能

最新ゲームだけでなくクリエイティブにも対応

長時間のゲームプレーでも性能低下を抑える

デル・テクノロジーズは、約5年ぶりに復活したフラッグシップゲーミングデスクトップPC「Alienware Area-51 Gaming Desktop（Area-51）」に、最新のAMD Ryzen 9000X3Dシリーズを搭載した新モデルを2月3日に発売した。価格は69万9980円から。Area-51は、Alienwareブランドの中でも最高峰に位置付けられるデスクトップPCで、4Kゲーミングや高リフレッシュレート環境、配信、クリエイティブ制作まで幅広い用途を想定した設計となっている。新モデルでは、AMD Ryzen 9850X3Dを標準搭載し、3D V Cache技術によってゲームタイトルで非常に高いフレームレートを実現する。グラフィックスカードは、「NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ（RTX 5070 Ti以上）」に対応。第3世代RTコアと第5世代Tensorコアによって、最新ゲームだけでなくAI処理や高度なクリエイティブにも対応する構成だ。高性能パーツを安定して動作させるため、1500Wのプラチナ認証電源を標準搭載。200W超クラスのCPUにも対応できる14フェーズ電源設計によって、長時間のゲームプレーでも性能低下を抑える。約5年ぶりの復活を遂げたArea-51は、最新のAMD Ryzen 9000X3Dシリーズを搭載したことでAlienwareブランドを象徴するフラッグシップモデルとなった。最新ゲームを最高設定で楽しみたいコアゲーマーはもちろん、配信やクリエイティブ制作を本格的に行うユーザーにとっても有力な選択肢となりそうだ。