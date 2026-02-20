作業効率が劇的にアップ！ サンコーから14インチで持ち運べるモバイルダブルディスプレーに新色ホワイト

Mac／Windows両対応

サンコーは、上下に2画面を配置した14インチポータブルデイスプレー「Mac／Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」に新色ホワイトを2月18日に発売した。2024年12月発売のブラックモデルに続くラインアップ拡充となる。価格は4万5800円。Mac／Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニターは、PC作業の効率を高めたいビジネスパーソンから、外出先でのマルチモニター環境を必要とするクリエーター、学生まで幅広く活用できる。Type-Cケーブル1本でPCと接続が可能で、電源供給もPCから可能なため、外出先でも瞬時にマルチディスプレー環境を構築できる。Type-Cに加えてminiHDMI端子も搭載。PCだけでなく、HDMI出力対応のゲーム機のモニターとしても利用できるなど、活用シーンが幅広い。拡張モードでは、上下2枚を別々の画面として使用。フルスクリーンモードでは、2枚を一つの大画面として利用できる。目的に応じて表示方法を切り替えられ、動画編集、資料参照、コード確認など、ワークフローに合わせた理想的な表示環境を作れる。ノングレア液晶を採用し、長時間作業でも眼が疲れにくく上下画面の角度は無段階調整が可能。背面スタンドは引き出し式で自立できるため、机が狭い環境でも安定した作業スペースを確保できる。サイズは幅312×奥行12×高さ430mm。重さは約1.3kg。折りたたむと高さ215mmまでコンパクトになり、ノートPCと一緒に鞄に入れて簡単に持ち運べる。持ち運びながら本格的なマルチディスプレー環境を構築したい人にとって、上下2画面ポータブルモニターは、おすすめの製品。ホワイトの追加でさらに選びやすくなり、これからの働き方と学び方を大きく広げてくれるはずだ。