画面が見やすい！17.3型モバイルモニターやタブレットまで対応する「スタンド」

（左から）PDA-STN83BK、PDA-STN84BK、PDA-STN85BK

上下伸縮・3関節・クランプ式3関節の3タイプから選べる

使用イメージ

ゴムパッド付きで設置機器やデスクを傷つけない

「PDA-STN83BK」の高さや角度の調整イメージ（上）と、各部の様子

「PDA-STN84BK」の高さや角度の調整イメージ（上）と、各部の様子

「PDA-STN85BK」はクランプ式を採用

「PDA-STN85BK」の高さや角度の調整イメージ（上）と、各部の様子

サンワサプライは10月6日に、17.3インチまでのモバイルディスプレーやタブレット端末に対応した卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」を発売した。価格は、「PDA-STN83BK」が8250円、「PDA-STN84BK」が9900円、「PDA-STN85BK」が9350円。「PDA-STN83BK」「PDA-STN84BK」「PDA-STN85BK」いずれも17.3インチまでのモバイルディスプレーやタブレット端末に対応した卓上スタンド。設置機器やデスクに当たる部分はゴムパッド付きなので、傷を付けてしまう心配はない。「PDA-STN83BK」は、伸縮アームによってモバイルディスプレーやタブレット端末を好みの高さに調節可能で、ホルダー部はボールジョイント構造で360°回転させられるため、上下左右の角度調節に対応し縦向きでも横向きでも使える。また、台座裏面にはスタンド背面へ配線できるケーブルホールと、六角レンチの紛失を防げる収納部分を備えている。「PDA-STN84BK」は、3関節アームで好みの位置に調節可能となっており、ホルダー部はボールジョイント構造によって360°回転させられるので、上下左右の角度調節に対応し縦向きでも横向きでも使える。また、台座部分にはペンを置ける凹みを設けているほか、裏面には六角レンチの収納部分を用意し、紛失を防げる。「PDA-STN85BK」は、クランプ設置式のためスタンドタイプと異なり、デスクを広く使える。3関節アームによって好みの位置に調節可能で、ホルダー部は360°回転させられ、上下左右の角度調節に対応するので、縦向きでも横向きでも使える。